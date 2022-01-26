https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-uzbekistane-snyali-film-o-legendarnom-russkom-pogranichnike--video-22398694.html

В Узбекистане сняли фильм о легендарном русском пограничнике — видео

В Узбекистане сняли фильм о легендарном русском пограничнике — видео

Государственный таможенный комитет Узбекистана снял документальный фильм о легендарном Михаиле Поспелове, ставшем прообразом Павла Верещагина из "Белого солнца пустыни".

2022-01-26T19:05+0500

2022-01-26T19:05+0500

2022-01-26T19:05+0500

общество

узбекистан

документальный фильм

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Государственная таможенная служба Узбекистана выпустила документальный фильм о легендарном пограничнике Российской империи, а затем и Советского союза, – Михаиле Поспелове.Именно он стал прообразом офицера таможни Павла Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни", а фраза героя "Я мзду не беру — мне за державу обидно" — крылатым выражением, отражающим истинный патриотизм человека. Преданность военной присяге и Родине Михаил Дмитриевич Поспелов пронес до конца своей жизни. Об этом и рассказывается в документальной ленте, снятой ко Дню таможенника, который отмечается 26 января.Он родился в 1884 году в Орле, в 1913-м окончил Тифлисское пехотное училище и был направлен служить в Закаспийский пограничный полк (Туркменистан) охранять Российско-Персидскую границу. Этот участок отличался своей тревожностью: контрабанда и частые набеги иностранных бандформирований. Новый командир погранотряда организовал хорошо разветвленную сеть разведки, выучил местный язык и все бандитские тропы. Устраивал засады, установил дружбу с местным населением и обеспечил порядок на вверенном ему участке границы. После Октябрьской революции 1917 года большинство солдат и офицеров пограничной службы бросили службу и отправились домой. Но не Поспелов. Он остался верен служебному долгу и продолжал охранять границу, быстро организовав отряды из местных жителей.Новая власть оценила верность офицера и доверила ему нести службу на том же участке. В 1929 году он становится командиром полка в Ахшабаде — в его ведении охрана всей советско-персидской границы. Здесь он дослужит до пенсии, затем станет преподавать в военном училище в Ашхабаде, а в 1923 году переедет в Ташкент.В столице Узбекистана он проживет до своей кончины в 1962 году. Будет участвовать в экспедициях в Каракумах по поиску серы и по-настоящему полюбит Ташкент — несмотря на уговоры родственников он не покинул его. Однако, где покоится прах Поспелова долгое время никто не знал, родственники считали его могилу навсегда утерянной. Это исправили узбекистанские таможенники. Они изучили архивы и отыскали место захоронения на столичном Боткинском кладбище. Теперь здесь планируется установить мемориал. Дань уважения русскому офицеру, связавшего свою жизнь с защитой Средней Азии, послужит символом взаимоуважения и многонационального единства, в том числе в Государственном таможенном комитете Узбекистана, уверены в ведомстве. Отмечается, что на сегодняшний день в нем служат представители более 20 народов со всего Узбекистана.

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узбекистан, документальный фильм, государственный таможенный комитет узбекистана