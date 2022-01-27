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Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
День памяти о героизме простых людей — 27 января 1944 года советские войска сняли блокаду Ленинграда, продлившуюся 872 дня. Город держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.
2022-01-27T14:57+0500
2022-01-27T14:57+0500
2022-01-27T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В годы Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для советского народа. Осада города длилась 872 дня.Единственной "ниточкой", связывавшей город с внешним миром, был маршрут через Ладожское озеро — "Дорога жизни". Однако транспортная артерия не могла обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия.И город погрузился во тьму: жуткий голод, бомбежки — все это окружало советских граждан 2,5 года!"Несмотря на постоянные бомбардировки и голод, ленинградцы продолжали упорно трудиться, давая фронту вооружение, обмундирование, боеприпасы. Более 200 тысяч жителей города ушли в народную армию ополчения, ещё 300 тысяч участвовали в отрядах местной противовоздушной обороны", - приводит статистику Минобороны России.По одним данным, жертвами блокады стали свыше 640 тысяч человек, по другим — 1,5 миллиона.Медалью "За оборону Ленинграда" награждены 1,5 миллиона человек, из них 5 тысяч школьников. В 1965 году Ленинграду было присвоено звание "Город-герой".Смотрите архивные кадры, как держался легендарный город.
https://uz.sputniknews.ru/20190127/10644996.html
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мультимедиа , великая отечественная война, ленинград, блокада ленинграда, ссср, война, победа
Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда
Эта дата памятная для всех советских людей— 27 января 1944 года советские войска сняли блокаду Ленинграда, продлившуюся 872 дня. Город, "сцепив зубы", держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.
ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В годы Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для советского народа. Осада города длилась 872 дня.
Единственной "ниточкой", связывавшей город с внешним миром, был маршрут через Ладожское озеро — "Дорога жизни". Однако транспортная артерия не могла обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия.
И город погрузился во тьму: жуткий голод, бомбежки — все это окружало советских граждан 2,5 года!
"Несмотря на постоянные бомбардировки и голод, ленинградцы продолжали упорно трудиться, давая фронту вооружение, обмундирование, боеприпасы. Более 200 тысяч жителей города ушли в народную армию ополчения, ещё 300 тысяч участвовали в отрядах местной противовоздушной обороны", - приводит статистику Минобороны России.
По одним данным, жертвами блокады стали свыше 640 тысяч человек, по другим — 1,5 миллиона.
Медалью "За оборону Ленинграда" награждены 1,5 миллиона человек, из них 5 тысяч школьников. В 1965 году Ленинграду было присвоено звание "Город-герой".
Смотрите архивные кадры, как держался легендарный город.