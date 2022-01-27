https://uz.sputniknews.ru/20220127/15874823.html

Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда

Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда

День памяти о героизме простых людей — 27 января 1944 года советские войска сняли блокаду Ленинграда, продлившуюся 872 дня. Город держался до последнего, чтобы не пасть под натиском немецких захватчиков.

2022-01-27T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В годы Великой Отечественной войны блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для советского народа. Осада города длилась 872 дня.Единственной "ниточкой", связывавшей город с внешним миром, был маршрут через Ладожское озеро — "Дорога жизни". Однако транспортная артерия не могла обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия.И город погрузился во тьму: жуткий голод, бомбежки — все это окружало советских граждан 2,5 года!"Несмотря на постоянные бомбардировки и голод, ленинградцы продолжали упорно трудиться, давая фронту вооружение, обмундирование, боеприпасы. Более 200 тысяч жителей города ушли в народную армию ополчения, ещё 300 тысяч участвовали в отрядах местной противовоздушной обороны", - приводит статистику Минобороны России.По одним данным, жертвами блокады стали свыше 640 тысяч человек, по другим — 1,5 миллиона.Медалью "За оборону Ленинграда" награждены 1,5 миллиона человек, из них 5 тысяч школьников. В 1965 году Ленинграду было присвоено звание "Город-герой".Смотрите архивные кадры, как держался легендарный город.

https://uz.sputniknews.ru/20190127/10644996.html

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мультимедиа , великая отечественная война, ленинград, блокада ленинграда, ссср, война, победа