https://uz.sputniknews.ru/20220127/22397726.html

Как правильно есть гречку для максимальной пользы - врач

Как правильно есть гречку для максимальной пользы - врач

По словам нутрициолога, гречка - самая полезная для здоровья крупа.

2022-01-27T07:00+0500

2022-01-27T07:00+0500

2022-01-27T07:00+0500

это интересно

рецепт

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1a/22397984_0:5:1920:1085_1920x0_80_0_0_fb04e19b254457595e57f15e2c148b2b.jpg

Зеленая гречка намного полезнее для здоровья, чем ее более привычный коричневый вариант, сказала в интервью РИА Новости нутрициолог Юлия Половинская.По ее словам, высокое содержание клетчатки в такой крупе способствует хорошему пищеварению, поэтому она лучше усваивается организмом.Кроме того, состав зеленой гречки богат антиоксидантами, что положительно влияет на общее состояние организма, в том числе на иммунную систему и процессы регенерации клеток.Богатая витаминами и минералами, такая гречка нормализует уровень гемоглобина в крови. Гречка быстро вызывает чувство сытости, поэтому она идеальна для тех, кто хочет похудеть. Она также улучшает метаболизм.Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять зеленой гречкой, так как она усиливает газообразование в кишечнике, предупредила диетолог.Читайте также: Торт Ее Величества: вкусная классика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, продукты