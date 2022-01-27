https://uz.sputniknews.ru/20220127/22397726.html
Как правильно есть гречку для максимальной пользы - врач
Как правильно есть гречку для максимальной пользы - врач
По словам нутрициолога, гречка - самая полезная для здоровья крупа.
2022-01-27T07:00+0500
2022-01-27T07:00+0500
2022-01-27T07:00+0500
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Зеленая гречка намного полезнее для здоровья, чем ее более привычный коричневый вариант, сказала в интервью РИА Новости нутрициолог Юлия Половинская.По ее словам, высокое содержание клетчатки в такой крупе способствует хорошему пищеварению, поэтому она лучше усваивается организмом.Кроме того, состав зеленой гречки богат антиоксидантами, что положительно влияет на общее состояние организма, в том числе на иммунную систему и процессы регенерации клеток.Богатая витаминами и минералами, такая гречка нормализует уровень гемоглобина в крови. Гречка быстро вызывает чувство сытости, поэтому она идеальна для тех, кто хочет похудеть. Она также улучшает метаболизм.Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять зеленой гречкой, так как она усиливает газообразование в кишечнике, предупредила диетолог.Читайте также: Торт Ее Величества: вкусная классика
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, продукты
Как правильно есть гречку для максимальной пользы - врач
По словам нутрициолога, гречка - самая полезная для здоровья крупа
Зеленая гречка намного полезнее для здоровья, чем ее более привычный коричневый вариант, сказала в интервью РИА Новости
нутрициолог Юлия Половинская.
"Зеленая гречка - это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины. Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем", - объяснила Половинская.
По ее словам, высокое содержание клетчатки в такой крупе способствует хорошему пищеварению, поэтому она лучше усваивается организмом.
Кроме того, состав зеленой гречки богат антиоксидантами, что положительно влияет на общее состояние организма, в том числе на иммунную систему и процессы регенерации клеток.
Богатая витаминами и минералами, такая гречка нормализует уровень гемоглобина в крови. Гречка быстро вызывает чувство сытости, поэтому она идеальна для тех, кто хочет похудеть. Она также улучшает метаболизм.
Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять зеленой гречкой, так как она усиливает газообразование в кишечнике, предупредила диетолог.