https://uz.sputniknews.ru/20220127/chto-obsudyat-v-senate-na-ocherednom-plenarnom-zasedanii-22417307.html
Что обсудят в Сенате на очередном пленарном заседании
Что обсудят в Сенате на очередном пленарном заседании
Информационная служба парламента Узбекистана озвучила начало очередного пленарного заседания Сената, а также рассказала какие вопросы лежат на повестке дня у депутатов.
2022-01-27T18:17+0500
2022-01-27T18:17+0500
2022-01-27T18:17+0500
политика
заседание
депутаты
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1326/30/13263077_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_adae11760a9647de730bea4f47166a3b.jpg
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля. Об этом сообщает информационная служба парламента.Как отмечается, заседание будет проходить в режиме онлайн в течение двух дней. Опубликована также и его повестка. В частности, депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности и в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства.В повестке дня депутатов и рассмотрение ратификации двух международных документов: Конвенции Международной организации труда № 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве и Соглашения o сотрудничестве государств–участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.Свои отчеты парламентариям представят Кабмин, вице-премьер Шухрат Ганиев и министр юстиции Русланбек Давлетов.Обсудят также парламентские запросы, касающиеся обеспечения безопасности транспорта с газовыми баллонами и исполнения законодательства в этой сфере, а также развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних в сети Интернет, культуры пользования соцсетями и защиты от вредной информации.Сенаторы рассмотрят также результаты парламентского запроса, направленного правительству, о влиянии на окружающую среду и здоровье населения проблем и недостатков, возникающих на канализационных очистных сооружениях.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1326/30/13263077_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_3407cf006a4fba0ea3e465ac7dde863b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
заседание, депутаты, парламент
Что обсудят в Сенате на очередном пленарном заседании
Информационная служба узбекистанского парламента озвучила начало очередного пленарного заседания Сената, а также рассказала какие вопросы лежат на повестке дня у депутатов.
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля. Об этом сообщает информационная служба парламента.
Как отмечается, заседание будет проходить в режиме онлайн в течение двух дней. Опубликована
также и его повестка.
В частности, депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.
Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности и в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства.
В повестке дня депутатов и рассмотрение ратификации двух международных документов: Конвенции Международной организации труда № 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве и Соглашения o сотрудничестве государств–участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.
Свои отчеты парламентариям представят Кабмин, вице-премьер Шухрат Ганиев и министр юстиции Русланбек Давлетов.
Обсудят также парламентские запросы, касающиеся обеспечения безопасности транспорта с газовыми баллонами и исполнения законодательства в этой сфере, а также развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних в сети Интернет, культуры пользования соцсетями и защиты от вредной информации.
Сенаторы рассмотрят также результаты парламентского запроса, направленного правительству, о влиянии на окружающую среду и здоровье населения проблем и недостатков, возникающих на канализационных очистных сооружениях.