https://uz.sputniknews.ru/20220127/chto-obsudyat-v-senate-na-ocherednom-plenarnom-zasedanii-22417307.html

Что обсудят в Сенате на очередном пленарном заседании

Что обсудят в Сенате на очередном пленарном заседании

Информационная служба парламента Узбекистана озвучила начало очередного пленарного заседания Сената, а также рассказала какие вопросы лежат на повестке дня у депутатов.

2022-01-27T18:17+0500

2022-01-27T18:17+0500

2022-01-27T18:17+0500

политика

заседание

депутаты

парламент

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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля. Об этом сообщает информационная служба парламента.Как отмечается, заседание будет проходить в режиме онлайн в течение двух дней. Опубликована также и его повестка. В частности, депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности и в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства.В повестке дня депутатов и рассмотрение ратификации двух международных документов: Конвенции Международной организации труда № 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве и Соглашения o сотрудничестве государств–участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.Свои отчеты парламентариям представят Кабмин, вице-премьер Шухрат Ганиев и министр юстиции Русланбек Давлетов.Обсудят также парламентские запросы, касающиеся обеспечения безопасности транспорта с газовыми баллонами и исполнения законодательства в этой сфере, а также развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних в сети Интернет, культуры пользования соцсетями и защиты от вредной информации.Сенаторы рассмотрят также результаты парламентского запроса, направленного правительству, о влиянии на окружающую среду и здоровье населения проблем и недостатков, возникающих на канализационных очистных сооружениях.

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заседание, депутаты, парламент