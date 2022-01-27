https://uz.sputniknews.ru/20220127/jenisbek-piyazov-vystupit-s-kontsertom-pamyati-muslima-magomaeva--video-22413477.html

Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео

Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео

Все, что известно о предстоящем концерте, читайте в материале.

2022-01-27T16:50+0500

2022-01-27T16:50+0500

2022-01-27T16:50+0500

это интересно

концерт

муслим магомаев

женисбек пиязов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22414099_0:55:1080:663_1920x0_80_0_0_37886aeed5f0c4eccaaec408f7a77bc2.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, оперный певец Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева.Об этом исполнитель классических произведений объявил в своем Instagram.Пиязов исполнит самые популярные и душевые композиции советского певца, актера и композитора.Выступление состоится 29 января в 18.00.Концерт пройдет в Ташкенте по адресу: улица Кичик Бешагач, 104Б.Оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев был настоящей звездой СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев стал автором более 20 песен, музыки к фильмам. Снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.Умер в 2008 году в возрасте 66 лет. Читайте также:Женисбек Пиязов: нас в Москве встречали как родных >>Узбеки в Кремле: песни, опера, балет и танцы под "Яллу" >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

концерт, муслим магомаев, женисбек пиязов