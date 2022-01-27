https://uz.sputniknews.ru/20220127/jenisbek-piyazov-vystupit-s-kontsertom-pamyati-muslima-magomaeva--video-22413477.html
Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео
Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео
Все, что известно о предстоящем концерте, читайте в материале.
2022-01-27T16:50+0500
2022-01-27T16:50+0500
2022-01-27T16:50+0500
это интересно
концерт
муслим магомаев
женисбек пиязов
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, оперный певец Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева.Об этом исполнитель классических произведений объявил в своем Instagram.Пиязов исполнит самые популярные и душевые композиции советского певца, актера и композитора.Выступление состоится 29 января в 18.00.Концерт пройдет в Ташкенте по адресу: улица Кичик Бешагач, 104Б.Оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев был настоящей звездой СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев стал автором более 20 песен, музыки к фильмам. Снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.Умер в 2008 году в возрасте 66 лет. Читайте также:Женисбек Пиязов: нас в Москве встречали как родных >>Узбеки в Кремле: песни, опера, балет и танцы под "Яллу" >>
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концерт, муслим магомаев, женисбек пиязов
Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео
Где и когда пройдет выступление, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, оперный певец Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева.
Об этом исполнитель классических произведений объявил в своем Instagram.
Пиязов исполнит самые популярные и душевые композиции советского певца, актера и композитора.
Выступление состоится 29 января в 18.00.
Концерт пройдет в Ташкенте по адресу: улица Кичик Бешагач, 104Б.
Оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев был настоящей звездой СССР.
Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев стал автором более 20 песен, музыки к фильмам.
Снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.
Умер в 2008 году в возрасте 66 лет.