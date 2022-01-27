Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220127/jenisbek-piyazov-vystupit-s-kontsertom-pamyati-muslima-magomaeva--video-22413477.html
Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео
Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео
Все, что известно о предстоящем концерте, читайте в материале.
2022-01-27T16:50+0500
2022-01-27T16:50+0500
это интересно
концерт
муслим магомаев
женисбек пиязов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22414099_0:55:1080:663_1920x0_80_0_0_37886aeed5f0c4eccaaec408f7a77bc2.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, оперный певец Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева.Об этом исполнитель классических произведений объявил в своем Instagram.Пиязов исполнит самые популярные и душевые композиции советского певца, актера и композитора.Выступление состоится 29 января в 18.00.Концерт пройдет в Ташкенте по адресу: улица Кичик Бешагач, 104Б.Оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев был настоящей звездой СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев стал автором более 20 песен, музыки к фильмам. Снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.Умер в 2008 году в возрасте 66 лет. Читайте также:Женисбек Пиязов: нас в Москве встречали как родных &gt;&gt;Узбеки в Кремле: песни, опера, балет и танцы под "Яллу" &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22414099_62:0:1019:718_1920x0_80_0_0_ec5f8d51da5715de447de264ce0d7cc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
концерт, муслим магомаев, женисбек пиязов

Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео

16:50 27.01.2022
© Instagram / jenisbek.piyazovОперный певец Женисбек Пиязов
Оперный певец Женисбек Пиязов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2022
© Instagram / jenisbek.piyazov
Подписаться на
Где и когда пройдет выступление, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, оперный певец Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева.
Об этом исполнитель классических произведений объявил в своем Instagram.
Пиязов исполнит самые популярные и душевые композиции советского певца, актера и композитора.
Выступление состоится 29 января в 18.00.
Концерт пройдет в Ташкенте по адресу: улица Кичик Бешагач, 104Б.
© Sputnik / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанкСоветский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Муслим Магомаев выступает на концерте в рамках культурной программы Олимпиады-80
Советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Муслим Магомаев выступает на концерте в рамках культурной программы Олимпиады-80 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2022
Советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Муслим Магомаев выступает на концерте в рамках культурной программы Олимпиады-80
© Sputnik / Виталий Арутюнов
/
Перейти в фотобанк
Оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев был настоящей звездой СССР.
Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев стал автором более 20 песен, музыки к фильмам.
Снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.
Умер в 2008 году в возрасте 66 лет.
Читайте также:
Женисбек Пиязов: нас в Москве встречали как родных >>
Узбеки в Кремле: песни, опера, балет и танцы под "Яллу" >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский