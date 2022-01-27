https://uz.sputniknews.ru/20220127/mirziyoev-nazval-prioritety-sotrudnichestva-s-indiey-22421627.html

Мирзиёев назвал приоритеты сотрудничества с Индией

Мирзиёев назвал приоритеты сотрудничества с Индией

Глава Узбекистана выступил на первом саммите “Индия – Центральная Азия”, прошедшем в четверг в онлайн-формате.

2022-01-27T21:30+0500

2022-01-27T21:30+0500

2022-01-27T21:30+0500

политика

индия

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил стратегические приоритеты и выдвинул конкретные предложения по сотрудничеству в формате “Индия – Центральная Азия”, сообщает пресс-служба лидера.В качестве первого приоритета обозначено развитие человеческого капитала через активное взаимодействие в области образования и здравоохранения на основе внедрения индийских опыта, знаний и технологий.Предложено разработать “дорожную карту”, ориентированную на открытие новых университетов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов.Отдельно отмечены широкие перспективы партнерства в сфере информационных технологий. Выдвинута инициатива о принятии региональной Программы сотрудничества по развитию цифровых инноваций, финтех и блокчейн-технологий, кибербезопасности и подготовке кадров, в том числе на базе действующих платформ.В качестве второго стратегического приоритета президент предложил расширение экономического партнерства. В центре внимания — развитие транспортного сообщения между странами региона, создания современной инфраструктуры и “зеленое” развитие.Третьим приоритетным направлением названа культурно-гуманитарная сфера. Отмечена необходимость выработки совместной Программы мероприятий, предусматривающей сотрудничество музеев, организацию выставок и конференций, цифровизацию фондов рукописей и создание виртуальной библиотеки, изучение общего историко-археологического наследия.В год 30-летия установления дипломатических отношений с Индией предложено провести в странах региона фестивали индийской культуры и кино.Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность принятия мер по содействию в обеспечении стабильности и безопасности, недопущению усугубления гуманитарного кризиса в этой стране, продвижению крупных инфраструктурных проектов.По итогам саммита принята Делийская декларация, в которой изложены общие подходы к ключевым вопросам дальнейшего укрепления отношений дружбы и многопланового партнерства между государствами Центральной Азии и Индией, говорится в сообщении.В мероприятии, организованном по инициативе премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, также участвовали президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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индия, мирзиёев