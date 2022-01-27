https://uz.sputniknews.ru/20220127/otvet-ssha-i-nato--popytka-zaboltat-problemy-bezopasnosti-22419146.html

Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности

Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности

На предложения Москвы по мерам глобальной безопасности коллективный Запад ответил ожидаемо неконструктивно – формально и агрессивно. Чем ответит Россия

2022-01-27T20:15+0500

2022-01-27T20:15+0500

2022-01-27T20:15+0500

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Дальнейшее военно-политическое и военно-техническое реагирование России остается для США и НАТО совершенно непредсказуемым. А несчастная жертва американских экспериментов – Украина –не станет главным полем битвы Востока и Запада.После передачи Соединенным Штатам и НАТО российского проекта договоров о гарантиях равной безопасности 15 декабря 2021 года в Вашингтоне и Брюсселе более 40 дней размышляли над ответом, согласовывали позиции в кругу союзников. В итоге 26 января они лишь повторили стандартные и удобные для себя тезисы и глухие угрозы в отношении России, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси и Приднестровья. При этом "партнеры" попросили МИД РФ не публиковать свои ответы, что свидетельствует о шаткости позиций и общей неубедительности риторики в стиле "новой Ялты не будет" или "русские, сдавайтесь!". Содержание документов, как предположил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, вскоре станет известно широкой общественности.Стремление США и НАТО свести проблемы глобальной безопасности к российской "эскалации" вокруг Украины выглядит примитивно и бесперспективно. На этом фоне союзники Вашингтона переживают экзистенциальный кризис несогласованности, то есть заботятся о собственных национальных интересах. Оказывается, у некоторых европейских государств есть энергетические и финансовые интересы, которые , по словам Джошуа С. Хумински, директора Центра разведки и глобальных отношений Майка Роджерса, "делают их более уязвимыми для влияния Москвы", что усложняет противостояние с Россией.Намерение коллективного Запада вести переговоры с Москвой по отдельным направлениям ограничения стратегических вооружений и транспарентности военных маневров в Европе отрадно, но для глобальной системы безопасности явно недостаточно. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 26 января: "Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещены без согласия этих стран" – полностью оторвано от геополитической реальности и географического ареала обитания альянса.На основании международного права Абхазия и Южная Осетия не являются частями Грузии, а Крымский полуостров с 2014 года находится в составе России. Миротворцы РФ в Приднестровье присутствуют на основании многостороннего соглашения, к которому НАТО отношения не имеет.Вместе с тем 26 января Россия получила больше степеней свободы для военно-политического и военно-технического реагирования на угрозы США и НАТО, причем в разных точках планеты. Полагаю, в ближайшие месяцы у этой истории будет феерическое продолжение.Если завтра войнаЗапад категорически не желает учитывать позицию России. Бескомпромиссный Вашингтон предусматривает дальнейшее расширение Североатлантического альянса на постсоветском пространстве. Невзирая на некоторое сопротивление Германии и Франции, Брюссель наращивает присутствие иностранных войск НАТО в Восточной Европе (Румынии, Польше, странах Балтии).Столтенберг вчера отметил: "Готовимся к худшему варианту. Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов".Администрация США пытается переписать или отменить конвенцию Монтрё. Американские конгрессмены призывают ускорить поставки Польше танков М1А2 Abrams "для защиты от России". Вашингтон и Лондон активно поставляют Киеву ПТРК Javelin и SMAW-D. Чехия "заряжает" Украину крупнокалиберными снарядами. Так призрак войны в Европе и Северной Америке одевается плотью и наливается кровью.Запад объективно приближает вооруженное столкновение с Россией. Поле для дипломатического урегулирования проблем глобальной безопасности неуклонно сужается. Рассуждая об интенсивности, масштабах, географии грядущего конфликта, руководители США и НАТО неспособны оценить реальность происходящей эскалации – не "вокруг Украины", а с "центрами принятия решений" в Вашингтоне и Брюсселе.Ставки в геополитической игре подняты до предела, "ружье висит на стене", и по сценарию в третьем акте кто-то должен умереть, но совсем необязательно в Европе.По мнению конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин, американцы могут погибнуть в ядерной войне с РФ из-за того, что Украина располагает компроматом на Хантера Байдена (сына президента США).Как бы то ни было, нарушение Соединенными Штатами и НАТО принципов глобальной безопасности создает предпосылки для глобального конфликта. Россия, как могущественная ядерная держава, способна обеспечить достижение своих геополитических целей, на время отодвинув в сторону региональную (украинскую) проблематику. В Германии уже заявили о невозможности игнорировать интересы России, которая слишком сильна.Система координатРоссия совершенно не заинтересована в конфронтации с соседями по планете или в расширении ОДКБ до границ США. Однако американская демонизация РФ остается методом сплочения стран НАТО, обеспечения роста продаж союзникам американских вооружений и выколачивания из Европы членских взносов.Поэтому издание Breaking Defense сообщает читателям: "Подход России к Европе направлен на то, чтобы политически расколоть альянс, иметь дело со странами по отдельности и натравливать друг на друга. Там, где необходимы демонстрации единства, Берлин и Париж подпитывают нарратив Москвы о том, что НАТО – это бумажный тигр, которому не хватает единства".Не следует забывать, что "тигр" после 20 лет боевых действий в Афганистане получил пинка от талибов. Войска НАТО столь же бесславно выводятся из Ирака.Ранее "оборонительный" альянс без санкции ООН бомбил Югославию, Ливию и Сирию. Агрессию Грузии 2008 года и вооруженный переворот 2014 года в Киеве также организовал Вашингтон. В последних двух эпизодах Россия лишь отреагировала на угрозы национальной безопасности, и не могла действовать иначе.Некоторые наблюдатели считают, что сегодня Россия демонстративно проводит предвоенное развертывание в формате учений. Ранее газета Washington Post отметила: "Москва выдвигает заведомо невыполнимые требования лишь для того, чтобы… создать предлог для возможных военных действий, когда эти требования будут отвергнуты".Полагаю, медведь не должен стесняться своих когтей, если соседи по тайге нагло садятся на голову. Нарушение альянсом обозначенных Москвой красных линий в Восточной Европе в 2022 году неизбежно приведет к военному конфликту, который при всех раскладах закончится не в пользу США и НАТО.Неслучайно 55 депутатов-демократов из Палаты представителей и Сената 26 января призвали американского президента Джозефа Байдена объявить стратегию "неприменения первым" ядерного оружия, поддерживать переговоры с Россией и Китаем, остановить разработку новой крылатой ракеты морского базирования с ядерным вооружением и развертывание боеголовок малой мощности W76-2 на МБР Trident II D5.На фоне подготовки к ракетным стрельбам ВМФ России в 250 км от британских берегов министр обороны Британии Бен Уоллес осторожно анонсировал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве.Что касается искусственно созданного американцами кризиса на Украине, здесь не должно быть места воинственной риторике или оружейным поставкам НАТО. Вероятная афганизация Восточной Европы ударит, прежде всего, по организаторам этой масштабной военной авантюры в Вашингтоне и Брюсселе.Со стороны виднее – глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 января напомнил: для нормализации обстановки Киеву необходимо всего лишь вернуться к соблюдению минских договоренностей.Соединенным Штатам и их европейским союзникам не удастся подменить проблему глобальной безопасности украинским эпизодом, "заболтать" конкретные предложения России. С другой стороны, Украина на десятилетия останется антирекламой американской демократии и западных ценностей, буйной и стагнирующей "Африкой в центре Европы".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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