https://uz.sputniknews.ru/20220127/skolko-chelovek-otravilos-ugarnym-gazom-v-uzbekistane-22420199.html
Сколько человек отравилось угарным газом в Узбекистане
Сколько человек отравилось угарным газом в Узбекистане
Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.
2022-01-27T21:00+0500
2022-01-27T21:00+0500
2022-01-27T21:00+0500
происшествия
узбекистан
пожар
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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. В Узбекистане назвали статистику отравлений угарным газом.Как сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций, в прошлом году произошло 74 подобных случая. В результате умерло 128 человек, 67 получили отравление.Неутешительны данные и на начало этого года. Только за 25 дней нового 2022 года произошло 16 случаев утечки газа. Это привело к гибели 28 человек, 9 — отравились.Как поясняется, в целях предотвращения подобных ситуаций по стране создано 665 рабочих групп, в них задействовано более девяти тысяч сотрудников соответствующих ведомств.Анализ произошедших трагедий показал, что основными причинами случившегося чаще всего становится:Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.
узбекистан
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узбекистан, пожар
Сколько человек отравилось угарным газом в Узбекистане
Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. В Узбекистане назвали статистику отравлений угарным газом.
Как сообщает
Агентство информации и массовых коммуникаций, в прошлом году произошло 74 подобных случая. В результате умерло 128 человек, 67 получили отравление.
Неутешительны данные и на начало этого года. Только за 25 дней нового 2022 года произошло 16 случаев утечки газа. Это привело к гибели 28 человек, 9 — отравились.
Как поясняется, в целях предотвращения подобных ситуаций по стране создано 665 рабочих групп, в них задействовано более девяти тысяч сотрудников соответствующих ведомств.
Анализ произошедших трагедий показал, что основными причинами случившегося чаще всего становится:
несоблюдение мер безопасности при использовании газа и альтернативных видов топлива (уголь, дрова и др.);
использование самодельных или не сертифицированных отопительных печей и приборов;
неправильная установка вытяжек отопительных печей;
установка в спальни отопительных печей (приборов), приспособленных к газу или другому альтернативному топливу;
применение открытого огня (древесного угля) при обогреве помещений, не имеющих воздухообмена;
блокировка вентиляционных шахт или вентиляционных отверстий, заменяющих воздух.
Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.