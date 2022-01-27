https://uz.sputniknews.ru/20220127/skolko-chelovek-otravilos-ugarnym-gazom-v-uzbekistane-22420199.html

Сколько человек отравилось угарным газом в Узбекистане

Сколько человек отравилось угарным газом в Узбекистане

Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.

2022-01-27T21:00+0500

2022-01-27T21:00+0500

2022-01-27T21:00+0500

происшествия

узбекистан

пожар

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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. В Узбекистане назвали статистику отравлений угарным газом.Как сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций, в прошлом году произошло 74 подобных случая. В результате умерло 128 человек, 67 получили отравление.Неутешительны данные и на начало этого года. Только за 25 дней нового 2022 года произошло 16 случаев утечки газа. Это привело к гибели 28 человек, 9 — отравились.Как поясняется, в целях предотвращения подобных ситуаций по стране создано 665 рабочих групп, в них задействовано более девяти тысяч сотрудников соответствующих ведомств.Анализ произошедших трагедий показал, что основными причинами случившегося чаще всего становится:Каждый третий пожар, произошедший в зимнее время, вызван неправильным использованием отопительных приборов или их неисправностью.

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узбекистан, пожар