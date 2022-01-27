https://uz.sputniknews.ru/20220127/tashkent-do-six-por-ne-opravilsya-posle-blekauta--video-22413097.html
Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видео
Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видео
Отопление в дома ташкентцев в данное время подается с температурой 55 градусов вместо положенных 70. Власти объяснили в чем проблема.
2022-01-27T15:55+0500
2022-01-27T15:55+0500
2022-01-27T15:55+0500
общество
ташкент
тепло
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ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Столичная администрация объяснила перебои с теплоснабжением жителей Ташкента.В видеоролике, который опубликовала пресс-служба хокимията в своем Telegram-канале, представитель ГУП “Теплоэнерго” связывает это с проблемой в газоснабжении, вызванной недавним блэкаутом.Как поясняется, после массового сбоя в электроснабжении, в узбекской столице остановились тринадцать больших и 215 локальных котельных, снабжающих город теплом. После устранения неполадок все они возобновили работу.Тепло в дома ташкентцев в данное время подается с температурой 55 градусов. По словам Каримбекова, принимаются необходимые меры для восстановления этого значения до положенных 70.Работой по полному восстановлению теплоснабжения столицы занимаются специальные группы, созданные местными властями. Они работают в непрерывном режиме.Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Помимо света, в ряде регионов не было воды.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.В узбекском Минэнерго заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана займет еще, как минимум, двое суток.
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ташкент, тепло
Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видео
Тепло в дома ташкентцев в данное время подается с температурой 55 градусов вместо положенных 70. Власти работают над устранением проблем.
ТАШКЕНТ, 27 января - Sputnik. Столичная администрация объяснила перебои с теплоснабжением жителей Ташкента.
В видеоролике, который опубликовала пресс-служба хокимията в своем Telegram-канале, представитель ГУП “Теплоэнерго” связывает это с проблемой в газоснабжении, вызванной недавним блэкаутом.
Как поясняется, после массового сбоя в электроснабжении, в узбекской столице остановились тринадцать больших и 215 локальных котельных, снабжающих город теплом. После устранения неполадок все они возобновили работу.
“Однако, в связи с тем, что имеются проблемы с газоснабжением данных предприятий, они работают не в полном объеме. После нормализации поставки газа данные тепловые источники наберут обороты и выйдут на расчетные параметры”, — сказал главный инженер “Теплоэнерго” Азиз Каримбеков.
Тепло в дома ташкентцев в данное время подается с температурой 55 градусов. По словам Каримбекова, принимаются необходимые меры для восстановления этого значения до положенных 70.
Работой по полному восстановлению теплоснабжения столицы занимаются специальные группы, созданные местными властями. Они работают в непрерывном режиме.
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии: Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Помимо света, в ряде регионов не было воды.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.
В узбекском Минэнерго заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана займет еще, как минимум, двое суток.