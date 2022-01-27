https://uz.sputniknews.ru/20220127/vostochnyy-goroskop-dlya-byka-2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22403426.html

Восточный гороскоп для Быка-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Быка-2022: самый подробный прогноз

Надежный и трудолюбивый, Бык наконец-то получит награду за свои старания – в 2022 году вероятно повышение по службе, ну и пара романтических сюрпризов.

2022-01-27T22:30+0500

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Быка? О самых важных моментах, которые ждут Обезьяну в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Быка: описание знакаРодились: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033Основательный, ответственный, любящий работать – вот главные достоинства Быка, за которые его ценит хозяин года Тигр. Так же как и Тигр, Бык независим и горд. Правда, иногда эти черты становятся чрезмерными – некоторым людям, родившимся в год Быка, бывает сложно построить семью, поскольку они не терпят даже малейшего давления.Бык общителен, но ему необходимо одиночество. Оставшись один, он обычно посвящает время себе и излюбленным привычкам, которые с годами у него не меняются. Так Бык отдыхает от работы, которой обычно отдается с фанатизмом. Он готов допоздна оставаться в офисе, перерабатывать, особенно если является руководителем – тогда Бык чувствует ответственность за коллектив.Парадоксальность этого знака заключается в том, что Бык – трудоголик, но ленивый. То есть если выдается минута отдыха, Бык использует ее максимально качественно – он любит хорошо организованный быт, вкусные блюда, дорогую одежду, путешествия.В семье Бык обычно молчалив. Говорить красивые слова он не умеет, предпочитает действия, из-за чего у него нередко возникают конфликты с близкими. Тем кажется, что с посторонними он более ласков, и это суждение верно, но лишь отчасти. Бык действительно может быть предельно внимателен к чужим людям именно потому, что они чужие. А с родными можно не притворяться.Если же говорить о недостатках Быка, основных всего два – упрямство и вспыльчивость. Если Бык что-то решил, переубедить его сложно, подействуют лишь максимально мягко высказанные логические доводы. Будучи знаком обидчивым и склонным к предрассудкам, любое неосторожное слово Бык воспримет как повод для скандала – и тогда уладить ситуацию будет уже сложно.Общий гороскоп для Быка-2022Год ознаменуется переменами и возможностями в деловой сфере. Однако здесь есть и риски: гонясь за карьерой, важно не подорвать здоровье. А вот на любовном фронте все прекрасно – Тигр в подарок приготовил для вас уют, взаимопонимание и романтику.Гороскоп карьеры для Быка-2022Иногда Быку будет казаться, что он совсем не отдыхает. И это правда. В 2022 году ему придется ударно потрудиться – в феврале или марте возможно повышение по карьерной лестнице.Быки-предприниматели смогут в 2022-м совершить удачные сделки и выгодно вложить инвестиции. Если бизнес до сих пор был убыточным, с апреля появятся возможности вывести его на самоокупаемость, а затем даже на прибыль. Однако не пренебрегайте советами коллег и партнеров – какие-то рекомендации и помогут вам выйти из кризиса.Любовный гороскоп для Быка-2022Спокойствие и тишина – вот девиз на 2022 год для Быка в амурных делах. Состоите в отношениях? Вас ждет абсолютная гармония. Вы свободны и стали задумываться о поиске партнера? Тигр предоставит и такой шанс, однако при условии, что вы будете пораньше выходить с работы – иначе рискуете не встретить свою судьбу.Летом некоторые Быки сыграют свадьбу, и их ждет счастливая семейная жизнь.Гороскоп здоровья для Быка-2022В 2022 году Тигр не преминет напомнить Быку: слишком много работать вредно для организма. Уже в марте покровитель года может устроить вам принудительный отдых в виде обострившегося хронического заболевания или переутомления. Поэтому лучше перестать работать по выходным и вообще взять отпуск на пару недель.

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