Фото: небывалый снегопад в разных странах мира

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Необычная погода царит этой зимой: сильные снегопады прошли в последние дни даже в тех странах, где зима обычно не бывает снежной. Зимняя сказка в разных странах мира - в фотоподборке Sputnik.