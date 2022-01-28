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Фото: небывалый снегопад в разных странах мира
Фото: небывалый снегопад в разных странах мира
Необычная погода царит этой зимой: сильные снегопады прошли в последние дни даже в тех странах, где зима обычно не бывает снежной. Зимняя сказка в разных странах мира - в фотоподборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , снег, зима

Фото: небывалый снегопад в разных странах мира

22:00 28.01.2022
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Необычная погода царит этой зимой: сильные снегопады прошли в последние дни даже в тех странах, где зима обычно не бывает снежной. Зимняя сказка в разных странах мира - в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Khalid Mohammed

Мужчина радуется снегу в г. Эрбиль, Ирак, 20 января 2022 г.

Мужчина радуется снегу в г. Эрбиль, Ирак, 20 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AP Photo / Khalid Mohammed

Мужчина радуется снегу в г. Эрбиль, Ирак, 20 января 2022 г.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВид на Тургеневский мост через реку Кубань в Краснодаре. На Кубани и в других регионах юга России прошли мощные снегопады.
Снег в Краснодаре - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Вид на Тургеневский мост через реку Кубань в Краснодаре. На Кубани и в других регионах юга России прошли мощные снегопады.
© REUTERS / Ammar Awad

Люди делают селфи на фоне снегопада в Старом городе Иерусалима, 26 января 2022 г.

Люди делают селфи на фоне снегопада в Старом городе Иерусалима, 26 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
3/14
© REUTERS / Ammar Awad

Люди делают селфи на фоне снегопада в Старом городе Иерусалима, 26 января 2022 г.

© AFP / Bulent Kilic

Снегопад в Турции вызвал перебои в работе общественного транспорта и аэропортов. Голуби на площади в Стамбуле, 25 января 2022 г.

Снегопад в Турции вызвал перебои в работе общественного транспорта и аэропортов. Голуби на площади в Стамбуле, 25 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AFP / Bulent Kilic

Снегопад в Турции вызвал перебои в работе общественного транспорта и аэропортов. Голуби на площади в Стамбуле, 25 января 2022 г.

© AP Photo / David Zalubowski

Почтальон доставляет корреспонденцию во время снегопада в Денвере, США, 25 января 2022 г.

Почтальон доставляет корреспонденцию во время снегопада в Денвере, США, 25 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AP Photo / David Zalubowski

Почтальон доставляет корреспонденцию во время снегопада в Денвере, США, 25 января 2022 г.

© REUTERS / Mahmoud Hassano

Укутанный снегом город Азаз, Сирия, 23 января 2022 г.

Укутанный снегом город Азаз, Сирия, 23 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
6/14
© REUTERS / Mahmoud Hassano

Укутанный снегом город Азаз, Сирия, 23 января 2022 г.

© AP Photo / Ashwini Bhatia

Сугробы в г. Дхармсала, Индия, 23 января 2022 г.

Сугробы в г. Дхармсала, Индия, 23 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
7/14
© AP Photo / Ashwini Bhatia

Сугробы в г. Дхармсала, Индия, 23 января 2022 г.

© REUTERS / Tingshu Wang

Фестиваль снега и льда в парке Пекина в преддверии Китайского нового года, 11 января 2022 г.

Фестиваль снега и льда в парке Пекина в преддверии Китайского нового года, 11 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
8/14
© REUTERS / Tingshu Wang

Фестиваль снега и льда в парке Пекина в преддверии Китайского нового года, 11 января 2022 г.

© REUTERS / Costas Baltas

Молодежь играет в снегу на фоне Парфенона, Афины, Греция, 25 января 2022 г.

Молодежь играет в снегу на фоне Парфенона, Афины, Греция, 25 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
9/14
© REUTERS / Costas Baltas

Молодежь играет в снегу на фоне Парфенона, Афины, Греция, 25 января 2022 г.

© AP Photo / Markus Schreiber

Снег в Берлине, Германия, 20 января 2022 г.

Снег в Берлине, Германия, 20 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Markus Schreiber

Снег в Берлине, Германия, 20 января 2022 г.

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Сильный снегопад продолжается в Москве с воскресенья, прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. Городские службы работают в усиленном режиме: в уборке снега задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники.
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Сильный снегопад продолжается в Москве с воскресенья, прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. Городские службы работают в усиленном режиме: в уборке снега задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники.
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Ребенок играет в снегу во дворце Деоксу в Сеуле, Корея, 19 января 2022 г.

Ребенок играет в снегу во дворце Деоксу в Сеуле, Корея, 19 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
12/14
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Ребенок играет в снегу во дворце Деоксу в Сеуле, Корея, 19 января 2022 г.

© REUTERS / Marko Djurica

Побережье Дуная, Белград, Сербия, 22 января 2022 г.

Побережье Дуная, Белград, Сербия, 22 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
13/14
© REUTERS / Marko Djurica

Побережье Дуная, Белград, Сербия, 22 января 2022 г.

© REUTERS / Aziz Taher

Холмы Кфаршуба в Ливане, 20 января 2022 г.

Холмы Кфаршуба в Ливане, 20 января 2022 г. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Aziz Taher

Холмы Кфаршуба в Ливане, 20 января 2022 г.

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