https://uz.sputniknews.ru/20220128/22416560.html
Фото: небывалый снегопад в разных странах мира
Фото: небывалый снегопад в разных странах мира
Необычная погода царит этой зимой: сильные снегопады прошли в последние дни даже в тех странах, где зима обычно не бывает снежной. Зимняя сказка в разных странах мира - в фотоподборке Sputnik.
2022-01-28T22:00+0500
2022-01-28T22:00+0500
2022-01-28T22:00+0500
фото
мультимедиа
снег
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фото, мультимедиа , снег, зима
Фото: небывалый снегопад в разных странах мира
Необычная погода царит этой зимой: сильные снегопады прошли в последние дни даже в тех странах, где зима обычно не бывает снежной. Зимняя сказка в разных странах мира - в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Khalid Mohammed
Мужчина радуется снегу в г. Эрбиль, Ирак, 20 января 2022 г.
Мужчина радуется снегу в г. Эрбиль, Ирак, 20 января 2022 г.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк Вид на Тургеневский мост через реку Кубань в Краснодаре. На Кубани и в других регионах юга России прошли мощные снегопады.
Вид на Тургеневский мост через реку Кубань в Краснодаре. На Кубани и в других регионах юга России прошли мощные снегопады.
Люди делают селфи на фоне снегопада в Старом городе Иерусалима, 26 января 2022 г.
© AFP / Bulent Kilic
Снегопад в Турции вызвал перебои в работе общественного транспорта и аэропортов. Голуби на площади в Стамбуле, 25 января 2022 г.
Снегопад в Турции вызвал перебои в работе общественного транспорта и аэропортов. Голуби на площади в Стамбуле, 25 января 2022 г.
© AP Photo / David Zalubowski
Почтальон доставляет корреспонденцию во время снегопада в Денвере, США, 25 января 2022 г.
Почтальон доставляет корреспонденцию во время снегопада в Денвере, США, 25 января 2022 г.
Укутанный снегом город Азаз, Сирия, 23 января 2022 г.
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Сугробы в г. Дхармсала, Индия, 23 января 2022 г.
Сугробы в г. Дхармсала, Индия, 23 января 2022 г.
Фестиваль снега и льда в парке Пекина в преддверии Китайского нового года, 11 января 2022 г.
Молодежь играет в снегу на фоне Парфенона, Афины, Греция, 25 января 2022 г.
© AP Photo / Markus Schreiber
Снег в Берлине, Германия, 20 января 2022 г.
Снег в Берлине, Германия, 20 января 2022 г.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Сильный снегопад продолжается в Москве с воскресенья, прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. Городские службы работают в усиленном режиме: в уборке снега задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники.
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Сильный снегопад продолжается в Москве с воскресенья, прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. Городские службы работают в усиленном режиме: в уборке снега задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники.
Ребенок играет в снегу во дворце Деоксу в Сеуле, Корея, 19 января 2022 г.
Побережье Дуная, Белград, Сербия, 22 января 2022 г.
Холмы Кфаршуба в Ливане, 20 января 2022 г.