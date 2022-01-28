https://uz.sputniknews.ru/20220128/ekspert-otsenil-vozmojnye-sanktsii-protiv-rossii-melkaya-pakost--video--22421516.html

Эксперт оценил возможные санкции против России: мелкая пакость — видео

Эксперт оценил возможные санкции против России: мелкая пакость — видео

Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира, считает эксперт.

2022-01-28T08:00+0500

2022-01-28T08:00+0500

2022-01-28T08:00+0500

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санкции

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Западу в первую очередь нужно бояться грядущей экономической катастрофы и распада мировой долларовой системы, а не думать о наборе новых санкций против России — об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил экономист Михаил Хазин. Эксперт также считает, что новые возможные ограничения никак не повлияют на Россию, потому что "времена, когда санкции что-то решали, уже прошли". По мнению Хазина, Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира.

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мультимедиа , санкции, видео