https://uz.sputniknews.ru/20220128/ekspert-otsenil-vozmojnye-sanktsii-protiv-rossii-melkaya-pakost--video--22421516.html
Эксперт оценил возможные санкции против России: мелкая пакость — видео
Эксперт оценил возможные санкции против России: мелкая пакость — видео
Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира, считает эксперт.
2022-01-28T08:00+0500
2022-01-28T08:00+0500
2022-01-28T08:00+0500
видео
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санкции
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Западу в первую очередь нужно бояться грядущей экономической катастрофы и распада мировой долларовой системы, а не думать о наборе новых санкций против России — об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил экономист Михаил Хазин. Эксперт также считает, что новые возможные ограничения никак не повлияют на Россию, потому что "времена, когда санкции что-то решали, уже прошли". По мнению Хазина, Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира.
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мультимедиа , санкции, видео
Эксперт оценил возможные санкции против России: мелкая пакость — видео
Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира, считает эксперт.
Западу в первую очередь нужно бояться грядущей экономической катастрофы и распада мировой долларовой системы, а не думать о наборе новых санкций против России — об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил экономист Михаил Хазин.
Эксперт также считает, что новые возможные ограничения никак не повлияют на Россию, потому что "времена, когда санкции что-то решали, уже прошли".
По мнению Хазина, Россия должна стараться извлекать выгоду из внутренних противоречий и грядущих экономических проблем стран западного мира.