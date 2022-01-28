https://uz.sputniknews.ru/20220128/pochemu-ne-rabotaet-kundalik-i-kogda-zakonchatsya-mucheniya-roditeley-22435142.html

Почему не работает Kundalik и когда закончатся мучения родителей?

Почему не работает Kundalik и когда закончатся мучения родителей?

Чтобы снизить нагрузку на сеть в период восстановления системы в службе поддержки Kundalik рекомендовали педагогам самостоятельно определять в своих классах время и сроки сдачи домашнего задания.

2022-01-28T19:00+0500

2022-01-28T19:00+0500

2022-01-28T19:00+0500

общество

родители

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Сразу после перевода школьников на онлайн-обучение на платформе Kundalik начались сбои. Они также совпали с недавним блэкаутом в Узбекистане. Представители системы пояснили корреспонденту Sputnik, в чем причина и когда сервис заработает корректно.Из-за чего переполох?Десятки гневных постов и тысячи комментариев в соцсетях от разъяренных родителей. В общеобразовательной системе Kundalik, которой должны обязательно пользоваться родители школьников и учителя, постоянно происходят сбои. Чтобы прикрепить файлы с домашним заданием своих детей, тысячи пап и мам тратят по несколько часов на многочисленные попытки или ставят будильник на два часа ночи."Бухгалтеры откладывают свою работу, врачи с опозданием принимают больных и не будут они внимательно относиться к больным, потому что не решена проблема с домашним заданием детей. Вся страна не работает, Kundalik загружает", — возмущается один из пользователей.Ситуация осложняется еще и тем, что многие педагоги поставили временной лимит перед родителями по отправке домашних заданий."Ладно, если бы родителям дали возможность заниматься с детьми по возможности, но еще же во временные рамки затолкали. Сегодня если не закрепите, завтра работы не примем. И сидит вся страна в истерии тратит ценные часы своей жизни на Kundalik", — пишет другой пользователь.Кого винить: блэкаут или перегруз платформы?Неполадки в работе системы начались практически с первого дня онлайн-обучения школьников, которое, по сообщению Министерства народного образования, должно продлиться один месяц. Но 25 января в Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии, которое также повлияло на работу системы. Специалисты платформы рассказали, в чем же причина сбоев и когда полностью наладится работа Kundalik.По информации пресс-службы платформы, в связи с блэкаутом по всей Центральной Азии многие IT-компании и мобильные операторы столкнулись со сбоями в работе. Это коснулось и платформы Kundalik."Несмотря на то, что ситуация со светом быстро стабилизировалась, перебои в работе серверов наблюдаются и по сей день", — отметили в пресс-службе Kundalik.При этом в пресс-службе добавили, что переход школьников на онлайн-обучение также имеет место. Система перегружена. Но все же в большей степени причиной некорректной работы является отключение электричества.Как решается проблема?Очевидно, что только после полноценного восстановления энергосистемы прекратятся сбои в работе программы."Служба технической поддержки, отдел методистов работают с пользователями в режиме нон-стоп. Но технические неполадки также отмечаются и на линии IP-телефонии. В связи с этим, в первую очередь была стабилизирована работа Telegram-бота @Kundalik_support_bot", — отметила руководитель службы поддержки Kundalik Хилола Иззатова.С помощью бота родители могут получить информацию о том, как восстанавливать доступ и как оплачивать подписку, перейти на официальные страницы компании в социальных сетях, чтобы найти видеоинструкции о работе с функциями платформы. Также бот поможет получить архив своих обращений в службу поддержки и найти решения типовых технических вопросов и проблем.В пресс-службе также дали рекомендации по работе с платформой."Для снижения нагрузки на сети в период восстановления системы мы рекомендуем педагогам самостоятельно определить в своих классах время и сроки сдачи домашнего задания. Это поможет избежать создания искусственной нагрузки на серверы образовательной платформы", — заключили специалисты Kundalik.Отметим, в цифровой образовательной платформе Kundalik зарегистрировано более 6 тысяч школ по всему Узбекистану. Из них более 70% полностью отказались от бумажных дневников и журналов. В среднем платформу посещают более 1,2 млн человек за сутки.Платформа Kundalik платная: за пользование ею родителям необходимо заплатить около 9 тысяч сумов в год.

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