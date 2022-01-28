https://uz.sputniknews.ru/20220128/shkoly-uzbekistana-perevedut-na-edinuyu-informatsionnuyu-sistemu--22422122.html

Школы Узбекистана переведут на единую информационную систему

Школы Узбекистана переведут на единую информационную систему

Власти разработали единый программный комплекс, который внедрят абсолютно везде. Подробности — в материале.

2022-01-28T09:10+0500

2022-01-28T09:10+0500

2022-01-28T09:10+0500

общество

узбекистан

госбюджет

школы

учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19278838_0:132:3073:1860_1920x0_80_0_0_53b62c4d91f6dcd91551821eeacde139.jpg

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане разработан единый программный комплекс – информационная система ERP. Уже начата масштабная работа по ее внедрению на практике, сообщила информационная служба Министерства народного образования.Enterprise Resource Planning – это планирование и управление доступными ресурсами и процессами организации или учреждения.Внедрение системы ERP в народном образовании позволит:Наряду с этим, платформа также предоставит ряд удобств в процессе приема в 1-й класс, в частности при формировании электронного списка всех учащихся, планировании учебных часов, их распределении между преподавателями, контроле квалификационных категорий, установлении заработной платы работникам.На сегодняшний день ведутся работы по подключению к ERP более 10 тысяч общеобразовательных школ. В этих школах работает более 700 тысяч сотрудников и обучаются 6,2 млн учащихся.В период коронавирусной пандемии МНО совместно с Национальной телерадиокомпанией организовало трансляцию видеоуроков по телеканалам в соответствии с учебным планом. Кроме того, был создан портал online-maktab. Видеоуроки также размещались на сайте цифровой образовательной платформы Kundalik, в сети TAS-IX и в официальных пабликах министерства.Сегодня учеба в школах продолжается в новом цифровом формате.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, госбюджет, школы, учителя