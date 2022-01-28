https://uz.sputniknews.ru/20220128/shkoly-uzbekistana-perevedut-na-edinuyu-informatsionnuyu-sistemu--22422122.html
Школы Узбекистана переведут на единую информационную систему
Школы Узбекистана переведут на единую информационную систему
Власти разработали единый программный комплекс, который внедрят абсолютно везде. Подробности — в материале.
2022-01-28T09:10+0500
2022-01-28T09:10+0500
2022-01-28T09:10+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане разработан единый программный комплекс – информационная система ERP. Уже начата масштабная работа по ее внедрению на практике, сообщила информационная служба Министерства народного образования.Enterprise Resource Planning – это планирование и управление доступными ресурсами и процессами организации или учреждения.Внедрение системы ERP в народном образовании позволит:Наряду с этим, платформа также предоставит ряд удобств в процессе приема в 1-й класс, в частности при формировании электронного списка всех учащихся, планировании учебных часов, их распределении между преподавателями, контроле квалификационных категорий, установлении заработной платы работникам.На сегодняшний день ведутся работы по подключению к ERP более 10 тысяч общеобразовательных школ. В этих школах работает более 700 тысяч сотрудников и обучаются 6,2 млн учащихся.В период коронавирусной пандемии МНО совместно с Национальной телерадиокомпанией организовало трансляцию видеоуроков по телеканалам в соответствии с учебным планом. Кроме того, был создан портал online-maktab. Видеоуроки также размещались на сайте цифровой образовательной платформы Kundalik, в сети TAS-IX и в официальных пабликах министерства.Сегодня учеба в школах продолжается в новом цифровом формате.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, госбюджет, школы, учителя
Школы Узбекистана переведут на единую информационную систему
Внедрение системы ERP способствует автоматизации электронного документооборота, экономии средств госбюджета, а также снижению человеческого фактора в выплате заработной платы учителей.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Узбекистане разработан единый программный комплекс – информационная система ERP. Уже начата масштабная работа по ее внедрению на практике, сообщила информационная служба Министерства народного образования.
Enterprise Resource Planning – это планирование и управление доступными ресурсами и процессами организации или учреждения.
Внедрение системы ERP в народном образовании позволит:
автоматизировать существующие процессы электронного документооборота;
создать ряд преимуществ для работников системы за счет цифровизации;
сэкономить средства государственного бюджета;
снизить человеческий фактор, устранить ошибки и недостатки в выплате заработной платы;
обеспечит прозрачность обмена информацией.
Наряду с этим, платформа также предоставит ряд удобств в процессе приема в 1-й класс, в частности при формировании электронного списка всех учащихся, планировании учебных часов, их распределении между преподавателями, контроле квалификационных категорий, установлении заработной платы работникам.
Основными пользователями программного комплекса являются должностные лица МНО и руководящий состав общеобразовательных школ. Система ERP интегрируется с информационными системами и базами других министерств и ведомств.
На сегодняшний день ведутся работы по подключению к ERP более 10 тысяч общеобразовательных школ. В этих школах работает более 700 тысяч сотрудников и обучаются 6,2 млн учащихся.
В период коронавирусной пандемии МНО совместно с Национальной телерадиокомпанией организовало трансляцию видеоуроков по телеканалам в соответствии с учебным планом. Кроме того, был создан портал online-maktab.
Видеоуроки также размещались на сайте цифровой образовательной платформы Kundalik, в сети TAS-IX и в официальных пабликах министерства.
Сегодня учеба в школах продолжается в новом цифровом формате.