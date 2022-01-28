https://uz.sputniknews.ru/20220128/shota-arveladze-stal-glavnym-trenerom-angliyskogo-kluba-xall-siti--foto-22430583.html
Шота Арвеладзе стал главным тренером популярного английского клуба — фото
Шота Арвеладзе стал главным тренером популярного английского клуба — фото
Экс-футболист сборной Грузии возглавил ФК, который находится в "стране его мечты". Подробности — в материале
2022-01-28T14:01+0500
2022-01-28T14:01+0500
2022-01-28T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером английского клуба "Халл Сити". Новость спортсмен сообщил в своем Instagram. Контракт с 48-летним тренером заключен на 2,5 года. Последним местом его работы был ташкентский "Пахтакор" — этот футбольный клуб Арвеладзе возглавлял с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.Ранее Арвеладзе также тренировал турецкие "Трабзонспор", "Касымпашу", "Кайсериспор", израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", нидерландские "Аякс" и АЗ, шотландский "Рейнджерс". За сборную Грузии спортсмен сыграл в 61 матче и забил 26 голов.
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грузия, футболист
Шота Арвеладзе стал главным тренером популярного английского клуба — фото
14:01 28.01.2022 (обновлено: 14:15 28.01.2022)
Последним местом работы Арвеладзе был ташкентский "Пахтакор".
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером английского клуба "Халл Сити".
Новость спортсмен сообщил в своем Instagram.
Контракт с 48-летним тренером заключен на 2,5 года.
"Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне эту возможность. Каждый, кто работает в сфере футбола, мечтает оказаться в Англии. Я очень счастлив, и моя семья гордится мной", — поделился своими эмоциями Арвеладзе.
Последним местом его работы был ташкентский "Пахтакор" — этот футбольный клуб Арвеладзе возглавлял с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула.
Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.
Ранее Арвеладзе также тренировал турецкие "Трабзонспор", "Касымпашу", "Кайсериспор", израильский "Маккаби" (Тель-Авив).
В качестве игрока выступал за тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", нидерландские "Аякс" и АЗ, шотландский "Рейнджерс". За сборную Грузии спортсмен сыграл в 61 матче и забил 26 голов.