https://uz.sputniknews.ru/20220128/shota-arveladze-stal-glavnym-trenerom-angliyskogo-kluba-xall-siti--foto-22430583.html

Шота Арвеладзе стал главным тренером популярного английского клуба — фото

Шота Арвеладзе стал главным тренером популярного английского клуба — фото

Экс-футболист сборной Грузии возглавил ФК, который находится в "стране его мечты". Подробности — в материале

2022-01-28T14:01+0500

2022-01-28T14:01+0500

2022-01-28T14:15+0500

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером английского клуба "Халл Сити". Новость спортсмен сообщил в своем Instagram. Контракт с 48-летним тренером заключен на 2,5 года. Последним местом его работы был ташкентский "Пахтакор" — этот футбольный клуб Арвеладзе возглавлял с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.Ранее Арвеладзе также тренировал турецкие "Трабзонспор", "Касымпашу", "Кайсериспор", израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", нидерландские "Аякс" и АЗ, шотландский "Рейнджерс". За сборную Грузии спортсмен сыграл в 61 матче и забил 26 голов.

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грузия, футболист