https://uz.sputniknews.ru/20220128/skolko-inostrantsev-poluchili-grajdanstvo-rossii-v-2021-godu--22420764.html
Сколько иностранцев получили гражданство России в 2021 году
Сколько иностранцев получили гражданство России в 2021 году
В прошлом году российское гражданство получили на 79 тысяч человек больше, чем годом ранее. Подробности в нашей инфографике.
2022-01-28T08:15+0500
2022-01-28T08:15+0500
2022-01-28T08:33+0500
россия
мигранты
гражданство
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ТАШКЕНТ, 28 января - Sputnik. В 2021 году российское гражданство получили свыше 735 тысяч человек, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Это на 79 тысяч больше, чем в 2020-м. Около 50% заявок на получение российского паспорта приходят от граждан Украины. В этом году показатели могут снова превысить прошлогодние, считают в МВД РФ.
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мигранты, гражданство
Сколько иностранцев получили гражданство России в 2021 году
08:15 28.01.2022 (обновлено: 08:33 28.01.2022)
В прошлом году российское гражданство получили на 79 тысяч человек больше, чем годом ранее.
ТАШКЕНТ, 28 января - Sputnik.
В 2021 году российское гражданство получили свыше 735 тысяч человек, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Это на 79 тысяч больше, чем в 2020-м. Около 50% заявок на получение российского паспорта приходят от граждан Украины.
В этом году показатели могут снова превысить прошлогодние, считают в МВД РФ.