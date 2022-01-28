https://uz.sputniknews.ru/20220128/skolko-inostrantsev-poluchili-grajdanstvo-rossii-v-2021-godu--22420764.html

Сколько иностранцев получили гражданство России в 2021 году

Сколько иностранцев получили гражданство России в 2021 году

В прошлом году российское гражданство получили на 79 тысяч человек больше, чем годом ранее. Подробности в нашей инфографике.

2022-01-28T08:15+0500

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мигранты

гражданство

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ТАШКЕНТ, 28 января - Sputnik. В 2021 году российское гражданство получили свыше 735 тысяч человек, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Это на 79 тысяч больше, чем в 2020-м. Около 50% заявок на получение российского паспорта приходят от граждан Украины. В этом году показатели могут снова превысить прошлогодние, считают в МВД РФ.

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