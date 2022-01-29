Фото: самый холодный забег в мире

Проводится марафон "Полюс холода" в самом холодном населенном пункте мира — Оймяконе, Республика Саха-Якутии.
Проводится марафон "Полюс холода" в самом холодном населенном пункте мира — Оймяконе, Республика Саха-Якутии.
В этом году в международном забеге принимали участие 65 бегунов, в том числе гости из Арабских Эмиратов, США и Беларуси. Первыми иностранцами, завершившими марафонскую дистанцию, стали Ахмед аль-Катири из ОАЭ и Евгений Чавлытко из Беларуси.
В этом году в международном забеге принимали участие 65 бегунов, в том числе гости из Арабских Эмиратов, США и Беларуси. Первыми иностранцами, завершившими марафонскую дистанцию, стали Ахмед аль-Катири из ОАЭ и Евгений Чавлытко из Беларуси.
Болельщицы в национальных якутских костюмах поддерживают бегунов.
Болельщицы в национальных якутских костюмах поддерживают бегунов.
Участники состязаний купаются в воде горячего ключа близ Оймякона. От Якутска до самого холодного населенного пункта в мире — 17 часов на автобусе. Транспорт для приезжих участников предоставили организаторы.
Участники состязаний купаются в воде горячего ключа близ Оймякона. От Якутска до самого холодного населенного пункта в мире — 17 часов на автобусе. Транспорт для приезжих участников предоставили организаторы.
Мужчины и женщины бежали полумарафонскую и полную марафонскую дистанцию.
Мужчины и женщины бежали полумарафонскую и полную марафонскую дистанцию.
Забег был посвящен 100-летию Якутской ССР и 80-летию трассы "Аляска — Сибирь" в годы Великой Отечественной войны.
Забег был посвящен 100-летию Якутской ССР и 80-летию трассы "Аляска — Сибирь" в годы Великой Отечественной войны.
Женщины в национальных якутских костюмах приветствуют участников забега.
Женщины в национальных якутских костюмах приветствуют участников забега.
Экстремальный марафон проводится в Оймяконе третий год подряд.
Экстремальный марафон проводится в Оймяконе третий год подряд.
Абсолютным победителем марафона стал россиянин Василий Лукин, среди женщин — Марина Седалищева.
Абсолютным победителем марафона стал россиянин Василий Лукин, среди женщин — Марина Седалищева.