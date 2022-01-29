Фото: самый холодный забег в мире

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В третий раз бегуны из разных стран проверили себя на прочность на марафоне "Полюс холода" — самом морозном забеге в мире. Температура воздуха во время забега в этом году была -53 градуса. Как проходил экстремальный забег — в фотоподборке Sputnik.