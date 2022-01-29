Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220129/22431147.html
Фото: самый холодный забег в мире
Фото: самый холодный забег в мире
Бегуны из разных стран приняли участие в марафоне "Полюс холода" - самом морозном забеге в мире. Температура воздуха во время забега в этом году была -53 градуса. Как проходил экстремальный забег - в фотоподборке Sputnik.
2022-01-29T22:00+0500
2022-01-29T22:00+0500
фото
мультимедиа
марафон
якутия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22431153_0:117:2235:1374_1920x0_80_0_0_7c9d54528ef60a8ac8cd49222a893c0a.jpg
якутия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22431153_124:0:2111:1490_1920x0_80_0_0_f2c95c833e6c9571f75978c94a0df537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа , марафон, якутия

Фото: самый холодный забег в мире

22:00 29.01.2022
Подписаться на
В третий раз бегуны из разных стран проверили себя на прочность на марафоне "Полюс холода" — самом морозном забеге в мире. Температура воздуха во время забега в этом году была -53 градуса. Как проходил экстремальный забег — в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Проводится марафон "Полюс холода" в самом холодном населенном пункте мира — Оймяконе, Республика Саха-Якутии.

Проводится марафон &quot;Полюс холода&quot; в самом холодном населенном пункте мира — Оймяконе, Республика Саха-Якутии. - Sputnik Узбекистан
1/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Проводится марафон "Полюс холода" в самом холодном населенном пункте мира — Оймяконе, Республика Саха-Якутии.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

В этом году в международном забеге принимали участие 65 бегунов, в том числе гости из Арабских Эмиратов, США и Беларуси. Первыми иностранцами, завершившими марафонскую дистанцию, стали Ахмед аль-Катири из ОАЭ и Евгений Чавлытко из Беларуси.

В этом году в международном забеге принимали участие 65 бегунов, в том числе гости из Арабских Эмиратов, США и Беларуси. Первыми иностранцами, завершившими марафонскую дистанцию, стали Ахмед аль-Катири из ОАЭ и Евгений Чавлытко из Беларуси. - Sputnik Узбекистан
2/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В этом году в международном забеге принимали участие 65 бегунов, в том числе гости из Арабских Эмиратов, США и Беларуси. Первыми иностранцами, завершившими марафонскую дистанцию, стали Ахмед аль-Катири из ОАЭ и Евгений Чавлытко из Беларуси.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Болельщицы в национальных якутских костюмах поддерживают бегунов.

Болельщицы в национальных якутских костюмах поддерживают бегунов. - Sputnik Узбекистан
3/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Болельщицы в национальных якутских костюмах поддерживают бегунов.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Участники состязаний купаются в воде горячего ключа близ Оймякона. От Якутска до самого холодного населенного пункта в мире — 17 часов на автобусе. Транспорт для приезжих участников предоставили организаторы.

Участники состязаний купаются в воде горячего ключа близ Оймякона. От Якутска до самого холодного населенного пункта в мире — 17 часов на автобусе. Транспорт для приезжих участников предоставили организаторы. - Sputnik Узбекистан
4/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Участники состязаний купаются в воде горячего ключа близ Оймякона. От Якутска до самого холодного населенного пункта в мире — 17 часов на автобусе. Транспорт для приезжих участников предоставили организаторы.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Мужчины и женщины бежали полумарафонскую и полную марафонскую дистанцию.

Мужчины и женщины бежали полумарафонскую и полную марафонскую дистанцию. - Sputnik Узбекистан
5/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Мужчины и женщины бежали полумарафонскую и полную марафонскую дистанцию.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Забег был посвящен 100-летию Якутской ССР и 80-летию трассы "Аляска — Сибирь" в годы Великой Отечественной войны.

Забег был посвящен 100-летию Якутской ССР и 80-летию трассы &quot;Аляска — Сибирь&quot; в годы Великой Отечественной войны. - Sputnik Узбекистан
6/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Забег был посвящен 100-летию Якутской ССР и 80-летию трассы "Аляска — Сибирь" в годы Великой Отечественной войны.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Женщины в национальных якутских костюмах приветствуют участников забега.

Женщины в национальных якутских костюмах приветствуют участников забега. - Sputnik Узбекистан
7/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Женщины в национальных якутских костюмах приветствуют участников забега.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Экстремальный марафон проводится в Оймяконе третий год подряд.

Экстремальный марафон проводится в Оймяконе третий год подряд. - Sputnik Узбекистан
8/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Экстремальный марафон проводится в Оймяконе третий год подряд.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

Абсолютным победителем марафона стал россиянин Василий Лукин, среди женщин — Марина Седалищева.

Абсолютным победителем марафона стал россиянин Василий Лукин, среди женщин — Марина Седалищева. - Sputnik Узбекистан
9/9
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Абсолютным победителем марафона стал россиянин Василий Лукин, среди женщин — Марина Седалищева.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский