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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220129/kak-vosstanavlivayut-almaty-posle-besporyadkov---foto-22443657.html
Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото
Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото
Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-01-29T16:02+0500
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ситуация в казахстане
алматы
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Южная столица Казахастана, город Алматы сильно пострадал от январских беспорядков, однако восстановление улиц и зданий уже идет полным ходом.Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
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алматы, фото

Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото

16:02 29.01.2022
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В городе необходимо восстановить 243 объекта - речь идет о сожженных, либо сильно пострадавших зданиях, где нужно заменить окна и двери. 216 из них - субъекты среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Южная столица Казахастана, город Алматы сильно пострадал от январских беспорядков, однако восстановление улиц и зданий уже идет полным ходом.
Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Эдуард Галеев

Во время беспорядков в Алматы пострадало около 250 объектов. Ущерб оценивается более чем в 112 млрд тенге.

Во время беспорядков в Алматы пострадало около 250 объектов. Ущерб оценивается более чем в 112 млрд тенге. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Во время беспорядков в Алматы пострадало около 250 объектов. Ущерб оценивается более чем в 112 млрд тенге.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Заместитель акима (главы города - Sputnik) Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что в городе выявлено 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это – сожженные здания и разграбленные объекты, где необходимо заменить окна и двери. Среди них 27 государственных объектов и 216 субъектов малого и среднего бизнеса.

Заместитель акима (главы города - Sputnik) Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что в городе выявлено 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это – сожженные здания и разграбленные объекты, где необходимо заменить окна и двери. Среди них 27 государственных объектов и 216 субъектов малого и среднего бизнеса. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Заместитель акима (главы города - Sputnik) Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что в городе выявлено 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это – сожженные здания и разграбленные объекты, где необходимо заменить окна и двери. Среди них 27 государственных объектов и 216 субъектов малого и среднего бизнеса.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Из сгоревшего здания вывозят мусор.

Из сгоревшего здания вывозят мусор. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Из сгоревшего здания вывозят мусор.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Рабочие расчищают здание.

Рабочие расчищают здание. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Рабочие расчищают здание.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Во время беспорядков сильно пострадало хранилище "Золотого фонда кино", где находилось около 16 тысяч видеороликов и серверная. Часть цифровых видеоматериалов все еще хранится там.

Во время беспорядков сильно пострадало хранилище &quot;Золотого фонда кино&quot;, где находилось около 16 тысяч видеороликов и серверная. Часть цифровых видеоматериалов все еще хранится там. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Во время беспорядков сильно пострадало хранилище "Золотого фонда кино", где находилось около 16 тысяч видеороликов и серверная. Часть цифровых видеоматериалов все еще хранится там.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Склады некоторых зданий были затоплены во время тушения пожара.

Склады некоторых зданий были затоплены во время тушения пожара. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Склады некоторых зданий были затоплены во время тушения пожара.

© Sputnik / Эдуард Галеев

В акимате (мэрии - Sputnik) Алматы полным ходом идут строительные работы. Однако не видно, сколько человек там сейчас работает.

В акимате (мэрии - Sputnik) Алматы полным ходом идут строительные работы. Однако не видно, сколько человек там сейчас работает. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

В акимате (мэрии - Sputnik) Алматы полным ходом идут строительные работы. Однако не видно, сколько человек там сейчас работает.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Здание акимата Алматы.

Здание акимата Алматы. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Здание акимата Алматы.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Восстановительные работы идут в филиале телеканала Qazaqstan.

Восстановительные работы идут в филиале телеканала Qazaqstan. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Восстановительные работы идут в филиале телеканала Qazaqstan.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Пострадала и дорога на площади Республики. На данный момент ее ремонтируют.

Пострадала и дорога на площади Республики. На данный момент ее ремонтируют. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Пострадала и дорога на площади Республики. На данный момент ее ремонтируют.

© Sputnik / Эдуард Галеев

Город возвращается к жизни. Предприниматели возобновляют работу в торговом центре.

Город возвращается к жизни. Предприниматели возобновляют работу в торговом центре. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Эдуард Галеев

Город возвращается к жизни. Предприниматели возобновляют работу в торговом центре.

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