https://uz.sputniknews.ru/20220129/kak-vosstanavlivayut-almaty-posle-besporyadkov---foto-22443657.html
Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото
Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото
Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-01-29T16:02+0500
2022-01-29T16:02+0500
2022-01-29T16:02+0500
ситуация в казахстане
алматы
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Южная столица Казахастана, город Алматы сильно пострадал от январских беспорядков, однако восстановление улиц и зданий уже идет полным ходом.Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
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Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото
В городе необходимо восстановить 243 объекта - речь идет о сожженных, либо сильно пострадавших зданиях, где нужно заменить окна и двери. 216 из них - субъекты среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Южная столица Казахастана, город Алматы сильно пострадал от январских беспорядков, однако восстановление улиц и зданий уже идет полным ходом.
Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Во время беспорядков в Алматы пострадало около 250 объектов. Ущерб оценивается более чем в 112 млрд тенге.
Во время беспорядков в Алматы пострадало около 250 объектов. Ущерб оценивается более чем в 112 млрд тенге.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Заместитель акима (главы города - Sputnik) Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что в городе выявлено 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это – сожженные здания и разграбленные объекты, где необходимо заменить окна и двери. Среди них 27 государственных объектов и 216 субъектов малого и среднего бизнеса.
Заместитель акима (главы города - Sputnik) Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что в городе выявлено 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это – сожженные здания и разграбленные объекты, где необходимо заменить окна и двери. Среди них 27 государственных объектов и 216 субъектов малого и среднего бизнеса.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Из сгоревшего здания вывозят мусор.
Из сгоревшего здания вывозят мусор.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Рабочие расчищают здание.
Рабочие расчищают здание.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Во время беспорядков сильно пострадало хранилище "Золотого фонда кино", где находилось около 16 тысяч видеороликов и серверная. Часть цифровых видеоматериалов все еще хранится там.
Во время беспорядков сильно пострадало хранилище "Золотого фонда кино", где находилось около 16 тысяч видеороликов и серверная. Часть цифровых видеоматериалов все еще хранится там.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Склады некоторых зданий были затоплены во время тушения пожара.
Склады некоторых зданий были затоплены во время тушения пожара.
© Sputnik / Эдуард Галеев
В акимате (мэрии - Sputnik) Алматы полным ходом идут строительные работы. Однако не видно, сколько человек там сейчас работает.
В акимате (мэрии - Sputnik) Алматы полным ходом идут строительные работы. Однако не видно, сколько человек там сейчас работает.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Здание акимата Алматы.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Восстановительные работы идут в филиале телеканала Qazaqstan.
Восстановительные работы идут в филиале телеканала Qazaqstan.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Пострадала и дорога на площади Республики. На данный момент ее ремонтируют.
Пострадала и дорога на площади Республики. На данный момент ее ремонтируют.
© Sputnik / Эдуард Галеев
Город возвращается к жизни. Предприниматели возобновляют работу в торговом центре.
Город возвращается к жизни. Предприниматели возобновляют работу в торговом центре.