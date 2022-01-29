https://uz.sputniknews.ru/20220129/kak-vosstanavlivayut-almaty-posle-besporyadkov---foto-22443657.html

Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото

Как восстанавливают Алматы после беспорядков - фото

Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-01-29T16:02+0500

2022-01-29T16:02+0500

2022-01-29T16:02+0500

ситуация в казахстане

алматы

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Южная столица Казахастана, город Алматы сильно пострадал от январских беспорядков, однако восстановление улиц и зданий уже идет полным ходом.Наши коллеги из Sputnik Казахстан побывали на площадках, где идут реконструкция и ремонт поврежденных объектов. Как город возвращается к жизни - смотрите в фотоленте Sputnik.

алматы

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алматы, фото