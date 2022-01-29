https://uz.sputniknews.ru/20220129/snova-xolod-i-tuman-kakoy-budet-pogoda-v-voskresene-i-nachale-nedeli-22445920.html
Снова холод и туман: какой будет погода в воскресенье и начале недели
Снова холод и туман: какой будет погода в воскресенье и начале недели
Синоптики предупреждают: почти всю страну ждет туман и похолодание. Подробности — в нашем прогнозе
2022-01-29T20:15+0500
2022-01-29T20:15+0500
2022-01-29T20:15+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. С 30 января по 2 февраля в Узбекистане ожидаются туман и похолодание. Об этом сообщают синоптики Узгидромета.По всей стране ожидается переменная облачность, возможен туман. 30 января температура днем будет сохраняться на уровне 0-5 градусов тепла в среднем, однако к ночи может снизиться до -3, а местами даже до -9 градусов.Небольшое потепление наступит 1 февраля, когда температура днем достигнет 7 градусов тепла, однако ночью заморозки останутся на том же уровне.2 февраля возможна температура до 7 градусов тепла днем и -5 ночью.Что касается отдельной Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областей, здесь температура в ночь с 30 на 31 января может опуститься до -3 градусов мороза, однако днем поднимется до 8 градусов тепла. 1-2 февраля ожидается заморозки до -2 градусов, днем же температура сохранится на уровне 5-10 градусов тепла.
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погода, прогноз погоды
Снова холод и туман: какой будет погода в воскресенье и начале недели
Страну вновь накроет туман, сообщают синоптики. Подробности - в материале Sputnik о прогнозе погоды на воскресенье и начало недели.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
С 30 января по 2 февраля в Узбекистане ожидаются туман и похолодание. Об этом сообщают синоптики Узгидромета.
По всей стране ожидается переменная облачность, возможен туман. 30 января температура днем будет сохраняться на уровне 0-5 градусов тепла в среднем, однако к ночи может снизиться до -3, а местами даже до -9 градусов.
Небольшое потепление наступит 1 февраля, когда температура днем достигнет 7 градусов тепла, однако ночью заморозки останутся на том же уровне.
2 февраля возможна температура до 7 градусов тепла днем и -5 ночью.
Что касается отдельной Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областей, здесь температура в ночь с 30 на 31 января может опуститься до -3 градусов мороза, однако днем поднимется до 8 градусов тепла. 1-2 февраля ожидается заморозки до -2 градусов, днем же температура сохранится на уровне 5-10 градусов тепла.