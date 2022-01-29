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https://uz.sputniknews.ru/20220129/uzbekistantsy-poka-ne-mogut-naxoditsya-v-rossii-15-dney-bez-registratsii---razyasneniya-mid--22444846.html
Узбекистанцы пока не могут находиться в России 15 дней без регистрации - разъяснения МИД
Узбекистанцы пока не могут находиться в России 15 дней без регистрации - разъяснения МИД
Порядок соглашения еще не вступил в силу, уточняют в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
2022-01-29T17:27+0500
2022-01-29T17:27+0500
миграция
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В СМИ ранее распространилась информация о порядке соглашения, согласно которому граждане Узбекистана смогут находиться на территории России без регистрации на протяжении 15 дней. Однако данный порядок еще не вступил в силу, напоминают в МИД Узбекистана.Как пояснили в ведомстве, Межправительственное соглашение о порядке пребывания граждан Узбекистана на территории России и граждан России на территории Узбекистана было подписано 17 июня прошлого года.Первая статья данного соглашения действительно предусматривает, что "граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 15 дней".20 января 2022 года было принято постановление президента Узбекистана об утверждении данного международного договора. МИД Узбекистана направило российской стороне "уведомление о выполнении узбекской стороной внутригосударственных процедур", отметили в Министерстве.Однако, согласно статье 4 Соглашения, порядок вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу."Таким образом, указанный документ не вступил в силу, поскольку российская сторона еще не завершила выполнение соответствующих внутригосударственных процедур", - объяснили в ведомстве.На сегодняшний день граждане Узбекистана, как и раньше, могут находиться в России без регистрации не более 7 дней.
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мид узбекистана

Узбекистанцы пока не могут находиться в России 15 дней без регистрации - разъяснения МИД

17:27 29.01.2022
© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Калининграде
Мигранты у здания УФМС в Калининграде - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Михаил Голенков
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Порядок соглашения еще не вступил в силу, уточняют в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В СМИ ранее распространилась информация о порядке соглашения, согласно которому граждане Узбекистана смогут находиться на территории России без регистрации на протяжении 15 дней. Однако данный порядок еще не вступил в силу, напоминают в МИД Узбекистана.
Как пояснили в ведомстве, Межправительственное соглашение о порядке пребывания граждан Узбекистана на территории России и граждан России на территории Узбекистана было подписано 17 июня прошлого года.
Первая статья данного соглашения действительно предусматривает, что "граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 15 дней".
20 января 2022 года было принято постановление президента Узбекистана об утверждении данного международного договора. МИД Узбекистана направило российской стороне "уведомление о выполнении узбекской стороной внутригосударственных процедур", отметили в Министерстве.
Однако, согласно статье 4 Соглашения, порядок вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
"Таким образом, указанный документ не вступил в силу, поскольку российская сторона еще не завершила выполнение соответствующих внутригосударственных процедур", - объяснили в ведомстве.
На сегодняшний день граждане Узбекистана, как и раньше, могут находиться в России без регистрации не более 7 дней.
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