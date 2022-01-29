https://uz.sputniknews.ru/20220129/video-mama-otvoevala-menya-u-smerti--vospominaniya-o-blokade-leningrada-22422392.html

Видео: мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда

Видео: мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда

Sputnik Узбекистан публикует истории блокадников, ныне живущих в Ташкенте. Рассказ Тамары Циглинцевой о том, как она чудом не умерла от голода, смотрите в нашем видео.

2022-01-29T15:00+0500

2022-01-29T15:00+0500

2022-01-29T14:48+0500

видео

узбекистан

ташкент

смерть

блокада ленинграда

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27 января, отмечался День полного снятия блокады Ленинграда. Эта осада стала одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. За 872 дня блокады от голода в Ленинграде погибло более 632 тысяч человек.Узбекистан всегда помнит об этом дне, ведь именно сюда эвакуировали многих ленинградцев, которые обрели в Ташкенте второй дом.Корреспондент Sputnik встретился с живым свидетелем этих событий и узнал, как в комнатах ленинградцев замерзала вода и стены покрывались инеем, как дети продолжали ходить в школу, несмотря на стужу и голод, и чего стоила матери отвоевать у смерти своего ребенка.Война вместо школьной линейкиНаша героиня – Тамара Петровна Циглинцева. Через два года ей исполнится 90 лет, и она с нетерпением ждет свой юбилей. Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Ей бы вплести банты в косички и с букетом цветов гордо идти на первый звонок. Но вместо подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.Война со смертьюИстощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге. Объявили тревогу – накрылась одеялом с головой, и вроде не так страшно. Отбой тревоги – сбросила одеяло.Отчим Тамары к тому времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире.Она рассказывает, как мать пыталась прокормить себя и дочь."Мама не работала, и на иждивенческую карточку ей полагалось лишь 125 грамм хлеба в день. Но она была фантазеркой! Варила кисель из столярного клея, а кашу из горчичного порошка", - делится Тамара Циглинцева.Спасите семью партизана, или победа над смертьюОтчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. А его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.Как проходили школьные будни детей блокады, как Тамара Циглинцева уже после войны работала на благо Узбекистана, смотрите в видео на YouTube канале Sputnik Узбекистан.

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узбекистан, ташкент, смерть, блокада ленинграда, видео