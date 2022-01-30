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Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году
Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году
Новый год по восточному (лунному) календарю наступит с 31 января на 1 февраля. Жители паназиатских стран готовятся встречать один из главных праздников. Как вьетнамские танцоры репетируют красочное шоу - в нашей фотоподборке.
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фото
мультимедиа
вьетнам
китайский новый год
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фото, мультимедиа , вьетнам, китайский новый год

Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году

21:30 30.01.2022
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Новый год по восточному (лунному) календарю наступит с 31 января на 1 февраля. Жители паназиатских стран активно готовятся встречать один из главных праздников. Как вьетнамские танцоры репетируют красочное шоу - в нашей фотоподборке.
© REUTERS / Stringer

Рецетиция традиционного Танца дракона.

Рецетиция традиционного Танца дракона. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Stringer

Рецетиция традиционного Танца дракона.

© REUTERS / Stringer

Танцоры облачаются в национальные одежды.

Танцоры облачаются в национальные одежды. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Stringer

Танцоры облачаются в национальные одежды.

© REUTERS / Stringer

Актриса показывает, как правильно танцевать на высоких шестах.

Актриса показывает, как правильно танцевать на высоких шестах. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Stringer

Актриса показывает, как правильно танцевать на высоких шестах.

© REUTERS / Stringer

Девушка с маской льва

Девушка с маской льва - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Stringer

Девушка с маской льва

© REUTERS / Stringer

Репетиция традиционного Танца льва - пока без фигуры самого льва.

Репетиция традиционного Танца льва - пока без фигуры самого льва. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Stringer

Репетиция традиционного Танца льва - пока без фигуры самого льва.

© REUTERS / Stringer

Репетиция Танца льва в полном костюме

Репетиция Танца льва в полном костюме - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Stringer

Репетиция Танца льва в полном костюме

© REUTERS / Stringer

Актрисы несут маски льва и дракона.

Актрисы несут маски льва и дракона. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Stringer

Актрисы несут маски льва и дракона.

© REUTERS / Stringer

обувь для традиционного Танца льва, имитирующая лапы хищника.

обувь для традиционного Танца льва, имитирующая лапы хищника. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Stringer

обувь для традиционного Танца льва, имитирующая лапы хищника.

© REUTERS / Stringer

Акробатические трюки во время репетиции Танца льва.

Акробатические трюки во время репетиции Танца льва. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Stringer

Акробатические трюки во время репетиции Танца льва.

© REUTERS / Stringer

Актеры отдыхают после репетиции.

Актеры отдыхают после репетиции. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Stringer

Актеры отдыхают после репетиции.

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