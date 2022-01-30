Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году

Подписаться на

Новый год по восточному (лунному) календарю наступит с 31 января на 1 февраля. Жители паназиатских стран активно готовятся встречать один из главных праздников. Как вьетнамские танцоры репетируют красочное шоу - в нашей фотоподборке.