https://uz.sputniknews.ru/20220130/22455085.html
Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году
Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году
Новый год по восточному (лунному) календарю наступит с 31 января на 1 февраля. Жители паназиатских стран готовятся встречать один из главных праздников. Как вьетнамские танцоры репетируют красочное шоу - в нашей фотоподборке.
2022-01-30T21:30+0500
2022-01-30T21:30+0500
2022-01-30T21:30+0500
фото
мультимедиа
вьетнам
китайский новый год
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фото, мультимедиа , вьетнам, китайский новый год
Фото: Вьетнам готовится к Лунному Новому Году
Новый год по восточному (лунному) календарю наступит с 31 января на 1 февраля. Жители паназиатских стран активно готовятся встречать один из главных праздников. Как вьетнамские танцоры репетируют красочное шоу - в нашей фотоподборке.
Рецетиция традиционного Танца дракона.
Танцоры облачаются в национальные одежды.
Актриса показывает, как правильно танцевать на высоких шестах.
Репетиция традиционного Танца льва - пока без фигуры самого льва.
Репетиция Танца льва в полном костюме
Актрисы несут маски льва и дракона.
обувь для традиционного Танца льва, имитирующая лапы хищника.
Акробатические трюки во время репетиции Танца льва.
Актеры отдыхают после репетиции.