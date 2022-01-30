https://uz.sputniknews.ru/20220130/bolee-sotni-investproektov-kak-sotrudnichayut-uzbekistan-i-rossiya-22417563.html

Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

Несмотря на пандемию, российские предприятия активно инвестируют в совместные проекты с узбекистанскими партнерами. Как развивалось инвестиционное сотрудничество между странами в 2021 году – в инфографике Sputnik.

2022-01-30T19:20+0500

2022-01-30T19:20+0500

2022-01-30T20:45+0500

инфографика

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узбекистан

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С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были г. Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.Особый интерес российские предприятия проявили к расширению своей деятельности на рынке Узбекистана и к локализации своей продукции в республике. В минувшем году переговоры о выпуске своей продукции в Узбекистане вели российские компании-производители станкоинструментальной продукции, спецтехники, легковых автомобилей, производители нефтегазового и энергетического оборудования из разных регионов России.В целом инвестиционное сотрудничество велось на основе Перечня перспективных совместных проектов экономических операторов России и Узбекистана на 2019-2024 годы. В него в общей сложности входит 109 совместных проектов.Перечень является частью Программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы, подписанной в октябре 2018-го в рамках государственного визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан.

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мультимедиа , узбекистан, сотрудничество, инвестиции, инфографика