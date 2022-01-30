https://uz.sputniknews.ru/20220130/foto-vnuchki-islama-karimova-vylojili-storiz-o-nem-22454745.html

Фото: внучки Ислама Каримова выложили сториз о нем

Фото: внучки Ислама Каримова выложили сториз о нем

В день 84-летия первого президента Узбекистана его внучки в соцсетях с теплом говорят о нем.

2022-01-30T17:54+0500

2022-01-30T17:54+0500

2022-01-30T17:54+0500

общество

ислам каримов

соцсети

день рождения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22222489_0:368:1081:976_1920x0_80_0_0_285ba1d75372bbf708555dff6fea2009.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева - в день 84-летия первого президента выложили на своих страницах в Instagram архивные фото и теплые слова в его адрес.Фотографией себя с Исламом Каримовым поделилась в сториз Марьям Тилляева, подписав снимок "У меня выражение лица "Мам, ну хватит нас фотографировать"Ее двоюродная сестра Иман Каримова выложила свои детские фотографии с дедушкой и написала теплые слова в адрес Ислама Каримова.Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Ислама Каримова прошла в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени первого президента. Фотографии с мероприятия смотрите в нашем материале.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ислам каримов, соцсети, день рождения