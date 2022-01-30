https://uz.sputniknews.ru/20220130/foto-vnuchki-islama-karimova-vylojili-storiz-o-nem-22454745.html
Фото: внучки Ислама Каримова выложили сториз о нем
Фото: внучки Ислама Каримова выложили сториз о нем
В день 84-летия первого президента Узбекистана его внучки в соцсетях с теплом говорят о нем.
2022-01-30T17:54+0500
2022-01-30T17:54+0500
2022-01-30T17:54+0500
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ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева - в день 84-летия первого президента выложили на своих страницах в Instagram архивные фото и теплые слова в его адрес.Фотографией себя с Исламом Каримовым поделилась в сториз Марьям Тилляева, подписав снимок "У меня выражение лица "Мам, ну хватит нас фотографировать"Ее двоюродная сестра Иман Каримова выложила свои детские фотографии с дедушкой и написала теплые слова в адрес Ислама Каримова.Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Ислама Каримова прошла в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени первого президента. Фотографии с мероприятия смотрите в нашем материале.
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ислам каримов, соцсети, день рождения
Фото: внучки Ислама Каримова выложили сториз о нем
В день 84-летия первого президента Узбекистана его внучки в соцсетях с теплом рассказывают о нем.
ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева - в день 84-летия первого президента выложили на своих страницах в Instagram архивные фото и теплые слова в его адрес.
Фотографией себя с Исламом Каримовым поделилась в сториз Марьям Тилляева, подписав снимок "У меня выражение лица "Мам, ну хватит нас фотографировать"
Ее двоюродная сестра Иман Каримова выложила свои детские фотографии с дедушкой и написала теплые слова в адрес Ислама Каримова.
"Бобо с днем рождения! Нам Вас очень не хватает... до сих пор сложно принять, что Вас нет с нами. Вы в моем сердце, как и в сердцах миллионов людей. Это была наша любимая фотография. Столько воспоминаний связано с Вами. Спасибо Вам за все", - написала она в сториз.
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Ислама Каримова прошла в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени первого президента. Фотографии с мероприятия смотрите в нашем материале
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