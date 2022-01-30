https://uz.sputniknews.ru/20220130/pensiya-v-bolshom-gorode-obzor-naryadov-iz-seriala-i-prosto-tak-22453590.html

Пенсия в большом городе: обзор нарядов из сериала "И просто так"

Пенсия в большом городе: обзор нарядов из сериала "И просто так"

Прошло уже более 17 лет, как с экранов исчезла 38-летняя блондинка — героиня сериала "Секс в большом городе", цокавшая шпильками Manolo Blahnik по не самым чистым тротуарам, чтобы успеть на свидание, имеющее для нее проф. интерес.

2022-01-30T17:03+0500

2022-01-30T17:03+0500

2022-01-30T17:03+0500

колумнисты

сериал

пенсия

наряды

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Улыбчивая писательница Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, выбравшая для своих книг тему забавных и запоминающихся романтических приключений в бурлящем Нью-Йорке и обожающая при этом одеваться в самые актуальные наряды класса люкс (порой жертвуя ради них наполнением своей потребительской корзины), за годы существования сериала стала настоящей иконой моды и стиля.И вот, когда само ТВ-шоу, его две киноверсии, да и сами героини покрылись не только слоем информационного забвения, но и паутинкой предательских морщинок, Сара Джессика Паркер решила практически в прямом смысле тряхнуть стариной и реанимировать свою уже далеко не молодую, 56-летнюю героиню и ее преданных подруг, чтобы вместе с ними вновь окунуться в мир повседневных женских историй.В декабре 2021 года вышло продолжение когда-то суперпопулярного сериала, который теперь называется "И просто так", и, несмотря на довольно спорный и не очень захватывающий сюжет новых серий, количество умопомрачительных нарядов в гардеробе его главных героинь только увеличилось. Самые яркие и запоминающиеся из них — в нашем сегодняшнем немного ироничном обзоре.Активное долголетиеУже в первой серии "И просто так" Кэрри Брэдшоу как бы сообщает своим вымышленным читателям-поклонникам и реальным зрителям по ту сторону телевизионного экрана, что с неумолимо подкрадывающимся пенсионным возрастом и его естественными последствиями она будет бороться изо всех beauty-сил, используя для этого весь свой боевой fashion-арсенал.Для этих целей наша неугомонная героиня надела на голову пилотку с опознавательным красным пером, на плечи накинула камуфляжный цветочный жакет от Dries Van Noten, чтобы можно было незаметно спрятаться от возрастных изменений в кустах свежих пионов, и обмотала себя лентами-карабинами из дорогих сумочек, в которых, видимо, лежали защитные кремы от солнца с эффектом лифтинга.После того как естественные природные силы, осуществлявшие всего лишь учения рядом с границами ускользающей красоты модной писательницы, с улыбкой проводили взглядом проскочившую мимо них даму в наряде хиппи-бойца, Кэрри Брэдшоу резко решает сменить тактику.В ход уже пошла действительно тяжелая модная омолаживающая артиллерия.В одной из серий Сара Джессика Паркер предстала перед зрителями в легком сарафане с принтом пейсли и с сумочкой Gucci & Balenciaga, которые должны были помочь ей создать образ юной беспечной студентки, лишь пару дней назад узнавшей о том, откуда берутся дети.Следующий наряд главной героини "И просто так" примерно из той же серии: "Активное долголетие в Нью-Йорке".Кэрри Брэдшоу по сюжету всего лишь на пару минут вышла на улицу, чтобы купить себе в соседней кафешке чашку кофе. Но мысль о том, что для этого подойдет обычная повседневная одежда, была тут же отправлена в мусорное ведро, как немодный прошлогодний айфон.Для своего дефиле по тротуарам утреннего Нью-Йорка Кэрри выбрала, естественно, вещи брендов Fendi и Chanel.Актриса и ее команда, возможно, старались создать образ счастливой молоденькой невесты, которая после брачной ночи, путаясь в уже немного помятом свадебном платье с надетой на него симпатичной полосатой кофточкой, заскочила купить горячий свежий кофе себе и своему избраннику.Но в результате получился образ давно уже выбывшей из категории принцесс дамы, более пятидесяти лет мучительно ожидавшей в замке с драконом своего принца-спасителя, которая в какой-то момент поняла, что все принцы давным-давно пропали в виртуальной реальности компьютерных игр и больше ждать их не имеет никакого смысла.В итоге ей самой от отчаяния пришлось разделаться с и так едва уже живым драконом (фиолетовая сумочка как раз из его чешуи), чтобы направиться в город и начать поиски второй половинки, надеясь на удачу и свадебный наряд, доставшийся ей от матери, которая так же, как и она, не дождалась своего рыцаря в сияющих доспехах.Лето — это маленькая жизньПрошуршав пару минут экранного времени в пышной юбке, похожей на гору неубранного питерского снега, Сара Джессика Паркер наряжает свою 56-летнюю героиню в очередной наряд из категории "Лето — это маленькая жизнь".Яркий, оптимистичный винтажный костюм от Norma Komali добавил нашей героине не только цирковых fashion-вибраций, но и погрузил в атмосферу безоблачного праздника, который обычно царит в выходные дни в детских игровых зонах торговых центров.Подружки Кэрри тоже не отставали от своей модной приятельницы в желании наполнить окружающее пространство конфетным разноцветьем и выбрали наряды, от вида которых хочется тут же уехать отдыхать куда-нибудь в жаркие страны, прочь от надоевшей зимы.Ну или хотя бы отправиться на воскресный пикник в залитый солнцем летний парк, чтобы на голубой в горошек скатерти разложить бутерброды с докторской колбасой и нарезать салатик с огурцами и помидорами. Красота!Аленка из Нью-ЙоркаНо иногда беспощадная экранная борьба Кэрри Брэдшоу за свою молодость давала ощутимый сбой, и воздушная, порхающая по улицам гигантского мегаполиса легкомысленная писательница появлялась в кадре совсем уж в неожиданном образе непоседливой пенсионерки.Конечно, все эти "гуччи" и "шанели" требовали от модной кокетки Кэрри огромных денежных расходов.Поэтому, если судить по данному поразительному наряду, состоящему из халата уборщицы нью-йоркского НИИ, простой спортивной кофты и платочка в стиле "бабушка-соседка уже с утра сидит на лавочке у подъезда", нашей героине приходилось добывать еду буквально на улице.А резиновые перчатки на руках писательницы к тому же красноречиво сообщали о том, что, активно занимаясь собирательством, Кэрри ради грибов и ягод не брезговала даже спускаться в подземные технические дренажные системы американского мегаполиса.Но согласитесь, есть в этом чудном образе что-то родное, наше, российское.Как будто перед нами не стильная нью-йоркская пигалица, а милая бабушка Авдотья Прокопьевна из села Малые Бруклинцы, неспешно направляющаяся на почту получить свою скромную пенсию и заодно спросить, есть ли весточка от внуков.Кто знает, возможно, этот душевный женский образ Сара Джессика Паркер подсмотрела, когда ей в Москве подарили шоколадку "Аленка".И уже спустя годы актриса решила реализовать его в своем "И просто так", передав, таким образом, привет российским фанатам и производителю знаменитого шоколада.Подобную "Аленку" от Кэрри Брэдшоу зрители могли увидеть и еще в одной серии.Но там она предстала уже в более деловом образе: успешная предпринимательница, участвующая в важных переговорах, связанных с поставкой российских кондитерских изделий на Аляску, которая очень патриотично и довольно двусмысленно при этом надела что-то, напоминающее пионерский галстук.И просто красоткаНесмотря на порой анекдотичные образы и далеко уже не юный возраст, Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер все равно продолжает уверенно и высоко держать планку женщины, которую легко могут задержать на beauty-таможне за слишком эффектную внешность в 56 лет.Стройна, изящна, харизматична — и всегда в хорошем настроении!Легкая в общении, максимально неконфликтная, веселая и все такая же привлекательная, как и тогда, в далеком 1998 году, когда сериал впервые вышел на телеэкраны.Конечно, возраст не обманешь. Но порода (а не ботокс) и доведенное до религиозного поклонения желание выглядеть стильно и актуально (порой даже экспериментально) у нашей Сары-Кэрри уж точно не отнять.И даже в 2022 году она до сих пор умудряется создавать модные тренды и удачно обыгрывать прошлые дизайнерские идеи, умело вплетая в довольно посредственный сериал сюжетные линии, состоящие не только из жизненных перипетий его героинь, но и из ярких жакетов, сумасшедших нарядов и платьев, которые сами по себе являются увлекательными историями.Пока ее ровесницы давно уже перешли на удобные кроссовки и ортопедическую обувь, 56-летняя Кэри Брэдшоу все еще продолжает игриво цокать шпильками по тротуарам Нью-Йорка, весело спеша на свое очередное романтическое свидание.Источник: РИА НовостиЧитайте также: Новая нормальность отменила женщин

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сериал, пенсия, наряды