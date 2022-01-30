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Умер Леонид Куравлев
14:51 30.01.2022 (обновлено: 14:52 30.01.2022)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаЛеонид Куравлев
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Народный артист РСФСР скончался от воспаления легких.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Известный советский и российский актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости со ссылкой на сына артиста.
Куравлев лечился от воспаления легких в больнице № 40 в Коммунарке, наличие COVID-19 у него не подтвердили.
Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".