https://uz.sputniknews.ru/20220130/umer-leonid-kuravlev-22452015.html

Умер Леонид Куравлев

Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР скончался от воспаления легких.

2022-01-30T14:51+0500

2022-01-30T14:51+0500

2022-01-30T14:52+0500

россия

актер

скончался

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Известный советский и российский актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости со ссылкой на сына артиста.Куравлев лечился от воспаления легких в больнице № 40 в Коммунарке, наличие COVID-19 у него не подтвердили.Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

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актер, скончался