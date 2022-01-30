https://uz.sputniknews.ru/20220130/video-nejnyy-keks-kotoryy-legko-ispech-vmeste-s-detmi---retsept-22444309.html

Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецепт

Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецепт

Воскресенье - лучшее время, чтобы испечь вместе с детьми что-то вкусное и быстрое. Предлагаем вам рецепт ароматного и нежного кекса, на приготовление которого уйдет всего 20 минут.

2022-01-30T09:00+0500

2022-01-30T09:00+0500

2022-01-30T10:10+0500

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рецепт

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Лучшие воспоминания из детства обычно связаны с выходными и атмосферой дома: ароматом пирогов, разговорами за столом, чаепитиями. Как раз к чаю идеально подойдет рецепт йогуртового кекса, которым поделился блогер Саша Демьяненко. По словам кулинара, этот десерт может приготовить даже маленький ребенок.Вам понадобятся: Выпекаем 45-60 минут (может и дольше — всё зависит от размера формы и высоты слоя теста) на 350ºF в режиме верх/низ на среднем уровне духовки.Пошаговый рецептЧитайте также:Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкойАроматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт