https://uz.sputniknews.ru/20220131/na-uzbeksko-tadjikskoy-granitse-postroyat-ogromnyy-torgovyy-tsentr-22467421.html

На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр

На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр

В проекте замешаны бизнесмены обеих стран. Территория в 5 га уже выделена. Подробности — в материале.

2022-01-31T15:45+0500

2022-01-31T15:45+0500

2022-01-31T15:45+0500

общество

граница

узбекистан

таджикистан

торговый центр

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана создадут зону свободной торговли — в районе пограничного перехода "Андархон".Около городов Канибадам и Исфара Согдийской области, граничащей с Бешарыкским районом Ферганской области Узбекистана, появится большой торговый центр, пишут коллеги из Sputnik.По его словам, этот проект позволит значительно укрепить взаимодействие обеих республик в сфере торговли.Кроме того, данная инициатива позитивно скажется на взаимоотношениях между жителями Бешарыкского района Ферганской области и городов Канибадам и Исфара Согдийской области.Ежедневно через пограничный пункт пропуска "Андархон" проходит большое количество жителей Таджикистана и Узбекистана, а также граждан других стран.Сейчас из-за стремительного распространения "омикрона" на границе двух государств усилены меры по контролю эпидемиологической ситуации — все, кто въезжает в Узбекистан, должны предоставить ПЦР-тест.Его необходимо предъявить при пересечении границы в пунктах пропуска. Если справки при себе не будет, анализ можно сдать прямо на КПП.

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граница, узбекистан, таджикистан, торговый центр