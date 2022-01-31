https://uz.sputniknews.ru/20220131/na-uzbeksko-tadjikskoy-granitse-postroyat-ogromnyy-torgovyy-tsentr-22467421.html
На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр
На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр
В проекте замешаны бизнесмены обеих стран. Территория в 5 га уже выделена. Подробности — в материале.
2022-01-31T15:45+0500
2022-01-31T15:45+0500
2022-01-31T15:45+0500
общество
граница
узбекистан
таджикистан
торговый центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1a/15480523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecc8f3f5321976118ee207c6dfb8788c.jpg
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана создадут зону свободной торговли — в районе пограничного перехода "Андархон".Около городов Канибадам и Исфара Согдийской области, граничащей с Бешарыкским районом Ферганской области Узбекистана, появится большой торговый центр, пишут коллеги из Sputnik.По его словам, этот проект позволит значительно укрепить взаимодействие обеих республик в сфере торговли.Кроме того, данная инициатива позитивно скажется на взаимоотношениях между жителями Бешарыкского района Ферганской области и городов Канибадам и Исфара Согдийской области.Ежедневно через пограничный пункт пропуска "Андархон" проходит большое количество жителей Таджикистана и Узбекистана, а также граждан других стран.Сейчас из-за стремительного распространения "омикрона" на границе двух государств усилены меры по контролю эпидемиологической ситуации — все, кто въезжает в Узбекистан, должны предоставить ПЦР-тест.Его необходимо предъявить при пересечении границы в пунктах пропуска. Если справки при себе не будет, анализ можно сдать прямо на КПП.
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1a/15480523_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_5fa53f9a7c508c0b468b4c60574194d7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
граница, узбекистан, таджикистан, торговый центр
На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр
Его строительство, как ожидается, станет еще одним шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана создадут зону свободной торговли — в районе пограничного перехода "Андархон".
Около городов Канибадам и Исфара Согдийской области, граничащей с Бешарыкским районом Ферганской области Узбекистана, появится большой торговый центр, пишут коллеги из Sputnik
.
"Зона свободной торговли будет построена на площади 5 га. Здесь планируется построить большой торговый центр. Торговые площади будут переданы бизнесменам и предпринимателям двух соседних стран", — заявил пресс-секретарь главы Ферганской области Дилмурод Джумабоев.
По его словам, этот проект позволит значительно укрепить взаимодействие обеих республик в сфере торговли.
Кроме того, данная инициатива позитивно скажется на взаимоотношениях между жителями Бешарыкского района Ферганской области и городов Канибадам и Исфара Согдийской области.
Ежедневно через пограничный пункт пропуска "Андархон" проходит большое количество жителей Таджикистана и Узбекистана, а также граждан других стран.
Сейчас из-за стремительного распространения "омикрона" на границе двух государств усилены меры по контролю эпидемиологической ситуации — все, кто въезжает в Узбекистан, должны предоставить ПЦР-тест.
Его необходимо предъявить при пересечении границы в пунктах пропуска. Если справки при себе не будет, анализ можно сдать прямо на КПП.