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https://uz.sputniknews.ru/20220131/opublikovano-video-strashnogo-intsidenta-s-rebenkom-i-medvedem-iz-zooparka-22463314.html
Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка
Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка
Кадры страшного инцидента уже разлетелось по сети и вызвало настоящий шок у пользователей.
2022-01-31T12:42+0500
2022-01-31T12:44+0500
общество
зоопарк
ребенок
медведь
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В сети распространилось видео, на котором мать сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер с медведем.Инцидент произошел на днях в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Сотрудники зоопарка поспешили заманить хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.После госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. Она получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты. Сейчас девочка находится Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.В отношении матери, сбросившей своего ребенка в вольер к медведю, возбудили уголовное дело.
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зоопарк, ребенок, медведь

Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка

12:42 31.01.2022 (обновлено: 12:44 31.01.2022)
© Пресс-служба Ташкентского зоопаркаКавказский бурый медведь Зузу
Кавказский бурый медведь Зузу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2022
© Пресс-служба Ташкентского зоопарка
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Девочку сбросила к хищнику собственная мать. Произошло это на глазах у посетителей зоопарка.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В сети распространилось видео, на котором мать сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер с медведем.
Инцидент произошел на днях в зоопарке Ташкента.
Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
К счастью, медведь не атаковал ребенка. Сотрудники зоопарка поспешили заманить хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.
После госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. Она получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
Сейчас девочка находится Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.
© Минздрав УзбекистанаДевочка, которую сбросили в вольер к медведю, находится под надзором врачей
Девочка, которую сбросили в вольер к медведю, находится под надзором врачей - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2022
Девочка, которую сбросили в вольер к медведю, находится под надзором врачей
© Минздрав Узбекистана
Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.
В отношении матери, сбросившей своего ребенка в вольер к медведю, возбудили уголовное дело.
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