https://uz.sputniknews.ru/20220131/opublikovano-video-strashnogo-intsidenta-s-rebenkom-i-medvedem-iz-zooparka-22463314.html

Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка

Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка

Кадры страшного инцидента уже разлетелось по сети и вызвало настоящий шок у пользователей.

2022-01-31T12:42+0500

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общество

зоопарк

ребенок

медведь

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В сети распространилось видео, на котором мать сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер с медведем.Инцидент произошел на днях в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Сотрудники зоопарка поспешили заманить хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.После госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. Она получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты. Сейчас девочка находится Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.Все расходы на лечение зоопарк взял на себя.В отношении матери, сбросившей своего ребенка в вольер к медведю, возбудили уголовное дело.

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зоопарк, ребенок, медведь