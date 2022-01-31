https://uz.sputniknews.ru/20220131/poteplenie-i-dojdi-prognoz-na-nedelyu-22464121.html

Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю

Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю

Прогноз погоды в стране на начало февраля читайте в материале.

2022-01-31T13:00+0500

2022-01-31T13:00+0500

2022-01-31T13:03+0500

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. По всей стране с 31 января по 4 февраля ожидается потепление, сообщают синоптики Узгидромета.Согласно их прогнозу, туман, накрывавший Узбекистан всю прошлую неделю, теперь будет отмечаться лишь ночью и в утренние часы.Особых осадков не ожидается, лишь 2 февраля по южным районам республики вероятны небольшие дожди.Исключение составляют лишь северные регионы Узбекистана, где ночная температура будет варьироваться от -4 до -7 градусов. Потепление ожидается в пятницу, когда температура повысится до 11-14 градусов. На юге возможно увеличение до 17 градусов тепла.Читайте также:Летняя жара ожидается в Узбекистане в феврале >>Стал доступен график глобального потепления для Узбекистана >>

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