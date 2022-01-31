https://uz.sputniknews.ru/20220131/poteplenie-i-dojdi-prognoz-na-nedelyu-22464121.html
Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю
Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю
Прогноз погоды в стране на начало февраля читайте в материале.
2022-01-31T13:00+0500
2022-01-31T13:00+0500
2022-01-31T13:03+0500
общество
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дожди
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. По всей стране с 31 января по 4 февраля ожидается потепление, сообщают синоптики Узгидромета.Согласно их прогнозу, туман, накрывавший Узбекистан всю прошлую неделю, теперь будет отмечаться лишь ночью и в утренние часы.Особых осадков не ожидается, лишь 2 февраля по южным районам республики вероятны небольшие дожди.Исключение составляют лишь северные регионы Узбекистана, где ночная температура будет варьироваться от -4 до -7 градусов. Потепление ожидается в пятницу, когда температура повысится до 11-14 градусов. На юге возможно увеличение до 17 градусов тепла.Читайте также:Летняя жара ожидается в Узбекистане в феврале >>Стал доступен график глобального потепления для Узбекистана >>
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прогноз, потепление, прогноз погоды, дожди
Потепление и дожди: прогноз погоды на неделю
13:00 31.01.2022 (обновлено: 13:03 31.01.2022)
Какой будет погода в стране в ближайшую неделю — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. По всей стране с 31 января по 4 февраля ожидается потепление, сообщают синоптики Узгидромета.
Согласно их прогнозу, туман, накрывавший Узбекистан всю прошлую неделю, теперь будет отмечаться лишь ночью и в утренние часы.
Особых осадков не ожидается, лишь 2 февраля по южным районам республики вероятны небольшие дожди.
С понедельника по четверг температура воздуха днем будет достигать 5-12 градусов тепла, а ночью падать до -2 градусов.
Исключение составляют лишь северные регионы Узбекистана, где ночная температура будет варьироваться от -4 до -7 градусов.
Потепление ожидается
в пятницу, когда температура повысится до 11-14 градусов.
На юге возможно увеличение до 17 градусов тепла.