https://uz.sputniknews.ru/20220131/rossiya-zaprosila-u-uzbekistana-rabotnikov-dlya-selxozpredpriyatiy-22466999.html

Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятий

Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятий

Минсельхоз России может присоединиться к пилотному проекту по привлечению граждан Узбекистана для работы в России.

2022-01-31T14:50+0500

2022-01-31T14:50+0500

2022-01-31T14:50+0500

общество

узбекистан

минсельхоз россии

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Министерство сельского хозяйства России направило Узбекистану запрос о привлечении узбекистанцев для работы на сельхозпредприятиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.С осени 2021 года между двумя странами действует пилотная программа по ввозу 10 тысяч работников из Узбекистана на стройки России. В декабре российский Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о привлечении более 1 тысячи граждан Республики для работы на предприятиях агропромышленного комплекса в рамках этой же пилотной программы.Как объяснили в агентстве, для трудоустройства гражданам нужна специальная медицинская карта для допуска на предприятия по переработке пищевых продуктов. По оценке минсельхоза РФ, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями российского АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.В пилотном проекте по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в области строительства сейчас участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине. В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса. Все затраты возьмет на себя работодатель.Соглашение между двумя странами об организованном наборе работников действует с 2017 года. По данным миграционного ведомства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

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узбекистан, минсельхоз россии