https://uz.sputniknews.ru/20220131/stalo-izvestno-ot-chego-umer-viktor-merejko-22465420.html

Стало известно, от чего умер Виктор Мережко

Стало известно, от чего умер Виктор Мережко

Народный артист России Виктор Мережко скончался 30 января. Дочь режиссера рассказала о причине его смерти.

2022-01-31T13:47+0500

2022-01-31T13:47+0500

2022-01-31T13:47+0500

в мире

режиссер

артист

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения, вызванные перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу дочери режиссера Марии с "Комсомольской правдой".Как рассказала дочь артиста, Мережко заболел в декабре, однако отказывался от вызова врачей и госпитализации.В итоге, брат Марии был вынужден отвезти Виктора Мережко на КТ против воли. Там выяснилось, что у режиссера серьезно поражены легкие. Лечение проходило успешно, однако позже у артиста отнялась нога — было решено провести срочную операцию.После этого, по словам дочери, он уже не смог восстановиться.Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова ", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.

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