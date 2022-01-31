https://uz.sputniknews.ru/20220131/stalo-izvestno-ot-chego-umer-viktor-merejko-22465420.html
Стало известно, от чего умер Виктор Мережко
Стало известно, от чего умер Виктор Мережко
Народный артист России Виктор Мережко скончался 30 января. Дочь режиссера рассказала о причине его смерти.
2022-01-31T13:47+0500
2022-01-31T13:47+0500
2022-01-31T13:47+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения, вызванные перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу дочери режиссера Марии с "Комсомольской правдой".Как рассказала дочь артиста, Мережко заболел в декабре, однако отказывался от вызова врачей и госпитализации.В итоге, брат Марии был вынужден отвезти Виктора Мережко на КТ против воли. Там выяснилось, что у режиссера серьезно поражены легкие. Лечение проходило успешно, однако позже у артиста отнялась нога — было решено провести срочную операцию.После этого, по словам дочери, он уже не смог восстановиться.Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова ", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.
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режиссер, артист
Стало известно, от чего умер Виктор Мережко
Народный артист России, режиссер Виктор Мережко скончался 30 января. Дочь режиссера рассказала о причине его смерти.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения, вызванные перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на беседу дочери режиссера Марии с "Комсомольской правдой".
Как рассказала дочь артиста, Мережко заболел в декабре, однако отказывался от вызова врачей и госпитализации.
Более того, он пытался скрыть свою болезнь и занимался самолечением, считая, что у него — обычная простуда.
В итоге, брат Марии был вынужден отвезти Виктора Мережко на КТ против воли. Там выяснилось, что у режиссера серьезно поражены легкие. Лечение проходило успешно, однако позже у артиста отнялась нога — было решено провести срочную операцию.
После этого, по словам дочери, он уже не смог восстановиться.
Виктор Мережко — автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова ", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.