https://uz.sputniknews.ru/20220131/ulybayuschiysya-turetskiy-shef-povar-burak-priletel-v-tashkent--video-22468969.html

"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео

"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео

"Улыбающийся" шеф-повар Бурак — настоящая звезда TikTok. Что он забыл в Ташкенте? Собрали в материале все, что известно.

2022-01-31T16:44+0500

2022-01-31T16:44+0500

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ташкент

шеф-повар

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистан приехал популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.Известно, что до этого Бурак был в Таджикистане, где провел несколько кулинарных классов и встретился с поклонниками.Теперь же на очереди — узбекские гурманы.Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру. Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.

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ташкент, шеф-повар