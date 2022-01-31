https://uz.sputniknews.ru/20220131/ulybayuschiysya-turetskiy-shef-povar-burak-priletel-v-tashkent--video-22468969.html
"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео
"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео
"Улыбающийся" шеф-повар Бурак — настоящая звезда TikTok. Что он забыл в Ташкенте? Собрали в материале все, что известно.
2022-01-31T16:44+0500
2022-01-31T16:44+0500
2022-01-31T17:01+0500
это интересно
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистан приехал популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.Известно, что до этого Бурак был в Таджикистане, где провел несколько кулинарных классов и встретился с поклонниками.Теперь же на очереди — узбекские гурманы.Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру. Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.
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ташкент, шеф-повар
"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео
16:44 31.01.2022 (обновлено: 17:01 31.01.2022)
"Турецкий черт" прославился в соцсетях благодаря приготовлению гигантских блюд, а также своей фирменной улыбке
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистан приехал популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.
Известно, что до этого Бурак был в Таджикистане, где провел несколько кулинарных классов и встретился с поклонниками.
Теперь же на очереди — узбекские гурманы.
Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру.
Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.