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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео
"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео
"Улыбающийся" шеф-повар Бурак — настоящая звезда TikTok. Что он забыл в Ташкенте? Собрали в материале все, что известно.
2022-01-31T16:44+0500
2022-01-31T17:01+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистан приехал популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.Известно, что до этого Бурак был в Таджикистане, где провел несколько кулинарных классов и встретился с поклонниками.Теперь же на очереди — узбекские гурманы.Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру. Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.
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"Улыбающийся" турецкий шеф-повар Бурак прилетел в Ташкент — видео

16:44 31.01.2022 (обновлено: 17:01 31.01.2022)
© Instagram / cznburakТурецкий шеф-повар Бурак
Турецкий шеф-повар Бурак - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2022
© Instagram / cznburak
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"Турецкий черт" прославился в соцсетях благодаря приготовлению гигантских блюд, а также своей фирменной улыбке
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистан приехал популярный турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.
Известно, что до этого Бурак был в Таджикистане, где провел несколько кулинарных классов и встретился с поклонниками.
Теперь же на очереди — узбекские гурманы.
Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру.
Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.
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