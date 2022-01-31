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В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев
В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев
До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 остались считанные дни. В какой форме будет выступать представитель Узбекистана, и как выглядела сборных страны в предыдущие годы - в обзоре Sputnik.
2022-01-31T20:00+0500
2022-01-31T20:00+0500
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олимпийские игры
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Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 стартуют через несколько дней. На Олимпиаде Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - лыжник Комилжон Тухтаев. Ранее спортсмен показал форму, в которой будет выступать на Олимпиаде. Одежду для спортсмена, как и форму сборной на прошлогодней Олимпиаде, разработал бренд 7 saber.Предлагаем вам вспомнить, как выглядела форма олимпийских сборных Узбекистана на в предыдущие годы.Летние Олимпийские игры в Токио-2020 Летние Олимпийские игры в Рио-2016Летние Олимпийские игры в Лондоне-2012Летние Олимпийские игры в Пекине-2008
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мультимедиа , форма, олимпийские игры

В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев

20:00 31.01.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 остались считанные дни. В какой форме будет выступать представитель Узбекистана, и как выглядела сборных страны в предыдущие годы - в обзоре Sputnik.
Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 стартуют через несколько дней. На Олимпиаде Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - лыжник Комилжон Тухтаев.
Ранее спортсмен показал форму, в которой будет выступать на Олимпиаде. Одежду для спортсмена, как и форму сборной на прошлогодней Олимпиаде, разработал бренд 7 saber.
Предлагаем вам вспомнить, как выглядела форма олимпийских сборных Узбекистана на в предыдущие годы.

Летние Олимпийские игры в Токио-2020

© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан
1/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан
2/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан
3/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан
4/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан
5/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
1/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
2/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
3/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
4/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
5/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020

Летние Олимпийские игры в Рио-2016

© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016 - Sputnik Узбекистан
1/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016 - Sputnik Узбекистан
2/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016 - Sputnik Узбекистан
3/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016 - Sputnik Узбекистан
4/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
1/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
2/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
3/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
4/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016

Летние Олимпийские игры в Лондоне-2012

© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012 - Sputnik Узбекистан
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012 - Sputnik Узбекистан
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012 - Sputnik Узбекистан
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012

Летние Олимпийские игры в Пекине-2008

© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008 - Sputnik Узбекистан
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008 - Sputnik Узбекистан
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008 - Sputnik Узбекистан
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
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