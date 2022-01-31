https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-natsionalnyx-tsvetax-ot-izvestnogo-brenda-kakoy-byla-forma-uzbekistanskix-olimpiytsev-22473179.html

В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев

В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев

До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 остались считанные дни. В какой форме будет выступать представитель Узбекистана, и как выглядела сборных страны в предыдущие годы - в обзоре Sputnik.

2022-01-31T20:00+0500

2022-01-31T20:00+0500

2022-01-31T20:00+0500

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олимпийские игры

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Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 стартуют через несколько дней. На Олимпиаде Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - лыжник Комилжон Тухтаев. Ранее спортсмен показал форму, в которой будет выступать на Олимпиаде. Одежду для спортсмена, как и форму сборной на прошлогодней Олимпиаде, разработал бренд 7 saber.Предлагаем вам вспомнить, как выглядела форма олимпийских сборных Узбекистана на в предыдущие годы.Летние Олимпийские игры в Токио-2020 Летние Олимпийские игры в Рио-2016Летние Олимпийские игры в Лондоне-2012Летние Олимпийские игры в Пекине-2008

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мультимедиа , форма, олимпийские игры