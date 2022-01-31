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В национальных цветах от известного бренда: какой была форма узбекистанских олимпийцев
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 остались считанные дни. В какой форме будет выступать представитель Узбекистана, и как выглядела сборных страны в предыдущие годы - в обзоре Sputnik.
Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 стартуют через несколько дней. На Олимпиаде Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - лыжник Комилжон Тухтаев.
Ранее спортсмен показал форму, в которой будет выступать на Олимпиаде. Одежду для спортсмена, как и форму сборной на прошлогодней Олимпиаде, разработал бренд 7 saber.
Предлагаем вам вспомнить, как выглядела форма олимпийских сборных Узбекистана на в предыдущие годы.
Летние Олимпийские игры в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
1/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
2/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
3/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
4/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
5/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
1/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
2/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
3/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
4/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
5/5
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Токио-2020
Летние Олимпийские игры в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
1/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
2/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
3/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
4/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
1/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
2/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
3/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
4/4
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Рио-2016
Летние Олимпийские игры в Лондоне-2012
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012
Летние Олимпийские игры в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФорма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
1/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
2/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008
3/3
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Форма сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх в Пекине-2008