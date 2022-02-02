https://uz.sputniknews.ru/20220202/Doma-pyatero-detey-no-on-ushel-dobrovoltsem--pamyati-zaschitnika-Stalingrada-14066212.html

Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда

Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда

Почти 80 лет назад – 2 февраля 1943 года, - Красная армия победила в Сталинградской битве. Одним из защитников города-героя был узбекский журналист Саид-Гани Валиев.

2022-02-02T18:27+0500

2022-02-02T18:27+0500

2022-02-02T18:27+0500

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Сражение за Сталинград считается одним из самых масштабных в истории Великой Отечественной войны – город держал оборону 200 дней. Среди защитников города были люди разных национальностей. Один из них - известный узбекский журналист и переводчик Саид-Гани ВалиевВо время войны он добровольцем ушел на фронт, хотя как многодетный отец имел бронь от ЦК. Он сам напросился, чтобы его отправили на передовую – в самое пекло Великой Отечественной, под Сталинград. О своем отце в годовщину 75-летия победы корреспонденту Sputnik рассказала одна из его дочерей – Дильбар Валиева.Ее отец погиб осенью 1942 года в боях под Сталинградом. Сотрудники мемориального комплекса "Мамаев курган" сообщили, что имя Саид-Гани Валиева числится в списках героев, защищавших город. Однако точного места захоронения определить невозможно — архивные данные неточны, ведь солдаты погибали целыми взводами.По словам дочери героя войны, их семье с пятью детьми помогали власти республики. Все они получили высшее образование и служили своей стране на разных постах в науке и журналистике.Историю защитника Сталинграда, отдавшего жизнь за Победу, смотрите в нашем видео из цикла "Фронтовая перекличка".Проект "Фронтовая перекличка""Фронтовая перекличка" - проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье. Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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