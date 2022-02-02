https://uz.sputniknews.ru/20220202/ekstrennoe-preduprejdenie-sinoptikov-na-uzbekistan-nadvigaetsya-nepogoda-22512237.html
Экстренное предупреждение синоптиков: на Узбекистан надвигается непогода
Экстренное предупреждение синоптиков: на Узбекистан надвигается непогода
Синоптики экстренно предупреждают: ближайшие выходные в Узбекистане будет дождливо, снежно, ветрено и пыльно.
2022-02-02T20:20+0500
2022-02-02T20:20+0500
2022-02-02T20:20+0500
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ближайшие выходные в Узбекистане будет дождливо, снежно, ветрено и пыльно. Об этом предупреждает Узгидромет.По данным синоптиков, теплый воздух сменят прохладные воздушные массы, которые придут с районов Поволжья.Это приведет к тому, что 4-6 февраля по республике местами будет наблюдаться усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным позёмком:В субботу, 5 февраля, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и в воскресенье, 6 февраля, по всей территории страны пройдут дожди. На севере они сменятся снегом. 7 февраля местами осадки (дождь, снег).В горных районах 6-7 февраля осадки (дождь, снег), местами возможны сильные, говорится в сообщении.
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узбекистан, погода, воздух
Экстренное предупреждение синоптиков: на Узбекистан надвигается непогода
В ближайшие дни ожидается вынос очень теплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ближайшие выходные в Узбекистане будет дождливо, снежно, ветрено и пыльно. Об этом предупреждает Узгидромет.
По данным синоптиков
, теплый воздух сменят прохладные воздушные массы, которые придут с районов Поволжья.
“4-7 февраля текущего года на территорию Узбекистана ожидается вынос очень теплого воздуха с Туркменистана с последующим вторжением влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья”, — говорится в сообщении.
Это приведет к тому, что 4-6 февраля по республике местами будет наблюдаться усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным позёмком:
4 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской областям до 18-23 м/с;
5-6 февраля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 18-23 м/с, в отдельных районах Навоийской, Ташкентской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с.
В субботу, 5 февраля, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и в воскресенье, 6 февраля, по всей территории страны пройдут дожди. На севере они сменятся снегом. 7 февраля местами осадки (дождь, снег).
В горных районах 6-7 февраля осадки (дождь, снег), местами возможны сильные, говорится в сообщении.