https://uz.sputniknews.ru/20220202/geroi-vostoka-samye-izvestnye-uzbekistantsy-srajavshiesya-v-stalingradskoy-bitve---video-22510783.html

Герои Востока: самые известные узбекистанцы, сражавшиеся в Сталинградской битве - видео

Герои Востока: самые известные узбекистанцы, сражавшиеся в Сталинградской битве - видео

О подвигах узбекистанцев в Сталинградской битве рассказывает историк Василий Костецкий.

2022-02-02T19:30+0500

2022-02-02T19:30+0500

2022-02-02T19:30+0500

культура

восток

сталинград

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Сталинградская битва считается одним из самых масштабных сражений в истории Великой Отечественной войны – город держал оборону 200 дней. Из этой затяжной битвы свыше ста узбекистанцев вышли Героями Советского Союза, рассказывает корреспонденту Sputnik руководитель исторического клуба при Российском центре науки и культуры в Ташкенте Василий Костецкий.О самых известных узбекистанцах-участниках Сталинградской битвы читайте в материале Sputnik Узбекистан.11 героев Востока17 сентября 1942 года взвод Кабрибова отправили на подкрепление 6-й роте 2-го стрелкового батальона, на которую наступал полк 113-й румынской дивизии.Бойцы взвода взяли стратегически важную высоту возле хутора Перелазовск. По данным историка, профессора Ольги Кобзевой к тому моменту в живых остались только 11 бойцов из 40, среди них 9 узбеков, один казах и один татарин. В память о них данная высота до сих пор называется "Высотой 11 героев Востока".Как рассказывает Василий Костецкий, в стане врага тем временем люди лишь прибавлялись, и тогда Карбиров дал команду: "На каждый штык приходится 30 немцев. Кто боится, пусть сейчас выходит из строя". Однако никто не сдвинулся с места. Тогда лейтенант Кабрибов расставил силы так, что 11 человек смогли побороть 120 фашистов.Не сдалась даже после пытокВасилий Костецкий также рассказал историю подвига радистки Елены Стемпковской. Когда Стемпковская была еще школьницей, ее семья переехала в Узбекистан. После школы девушка поступила в Ташкентский педагогический институт, но так и не окончила его – в июне 1941 года она ушла добровольцем в Красную Армию.В военном комиссариате Елену Стемпковскую поначалу не хотели отправлять на фронт, однако она не поддавалась уговорам и увещеваниям и в 1942 году стала служить в стрелковом батальоне 216-го стрелкового полка.В том же 1942 году батальон, в котором служила Елена Стемпковская, попал в окружение гитлеровцев в районе села Зимовенька (ныне относится к Белгородской области – Sputnik). В результате боя девушку схватили фашисты – они хотели знать, кто является командиром части и какова ее численность. Однако Стемпковская не проронила ни слова.В наградном листе Елены Стемпковской написано: "Комсомолка умерла страшной смертью, но до конца осталась верна военной присяге".Несломленная связистка была посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза.Защитник Дома ПавловаУзбекистанец Камолжон Тургунов умер в 2015 году в возрасте 93 лет. Он был последним оставшимся живых защитником Дома Павлова во время Сталинградской битвы.Дом Павлова – это четырехэтажный жилой дом, в котором 30 советских бойцов держали оборону 58 дней и ночей во время Сталинградской битвы. Однако немцы были уверены: им противостоит целый батальон.Обороной руководил старший сержант Яков Павлов, поэтому дом и получил свое название и стал символом героизма многонациональной советской армии. Один из ее представителей, Камолжон Тургунов родился в Намангане. На фронт был призван в конце 1941 года, где получил специальность бронебойщика.После Сталинградской битвы Тургунов участвовал в освобождении Украины, Беларуси, Румынии и Венгрии, а победу встретил в Германии, в Магдебурге.Вернувшись домой, Камолжон Тургунов жил скромной жизнью – работал трактористом и, по воспоминаниям родных, не стремился привлекать к себе внимания. Тем не менее, о подвиге Камолжона не забыли – в 1984 году, при его жизни Киностудия научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана выпустила документальный фильм о нем под названием "Долгий путь домой".

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