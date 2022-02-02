Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220202/jiteli-rossii-vyskazalis-za-zakon-o-prizemlenii-it-gigantov-22507006.html
Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов
Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов
Более половины россиян считают, что владельцы иностранных информационных ресурсов должны иметь в России свои представительства.
2022-02-02T17:36+0500
2022-02-02T18:20+0500
общество
it-технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/973/71/9737171_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91d7a0ccab27105953499fc28cb41dcd.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Специалисты регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) изучили мнение россиян относительно соблюдения иностранными компаниями законодательства РФ, говорится на сайте центра.Опрос проводился онлайн с 18 по 25 января 2022 года, в нем участвовали 1890 жителей старше 18 лет. Жители высказывали мнение о законе о "приземлении". Документ обязывает владельцев иностранных интернет-площадок с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/973/71/9737171_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a8a23ea993b407deac3d1cd6a01f2c52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
it-технологии

Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов

17:36 02.02.2022 (обновлено: 18:20 02.02.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Более половины россиян считают, что владельцы иностранных информационных ресурсов должны иметь в России свои представительства.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Специалисты регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) изучили мнение россиян относительно соблюдения иностранными компаниями законодательства РФ, говорится на сайте центра.
Опрос проводился онлайн с 18 по 25 января 2022 года, в нем участвовали 1890 жителей старше 18 лет. Жители высказывали мнение о законе о "приземлении". Документ обязывает владельцев иностранных интернет-площадок с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.
Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.
Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.
Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.

"Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", еще больше наших граждан – 67% считает, что компании-нарушители должны понести ответственность" – прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский