https://uz.sputniknews.ru/20220202/jiteli-rossii-vyskazalis-za-zakon-o-prizemlenii-it-gigantov-22507006.html

Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов

Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов

Более половины россиян считают, что владельцы иностранных информационных ресурсов должны иметь в России свои представительства.

2022-02-02T17:36+0500

2022-02-02T17:36+0500

2022-02-02T18:20+0500

общество

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Специалисты регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) изучили мнение россиян относительно соблюдения иностранными компаниями законодательства РФ, говорится на сайте центра.Опрос проводился онлайн с 18 по 25 января 2022 года, в нем участвовали 1890 жителей старше 18 лет. Жители высказывали мнение о законе о "приземлении". Документ обязывает владельцев иностранных интернет-площадок с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.

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