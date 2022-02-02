https://uz.sputniknews.ru/20220202/jiteli-rossii-vyskazalis-za-zakon-o-prizemlenii-it-gigantov-22507006.html
Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов
Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов
Более половины россиян считают, что владельцы иностранных информационных ресурсов должны иметь в России свои представительства.
2022-02-02T17:36+0500
2022-02-02T17:36+0500
2022-02-02T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Специалисты регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) изучили мнение россиян относительно соблюдения иностранными компаниями законодательства РФ, говорится на сайте центра.Опрос проводился онлайн с 18 по 25 января 2022 года, в нем участвовали 1890 жителей старше 18 лет. Жители высказывали мнение о законе о "приземлении". Документ обязывает владельцев иностранных интернет-площадок с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.
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MIA „Rosiya Segodnya“
it-технологии
Жители России высказались "За" закон о "приземлении" IT-гигантов
17:36 02.02.2022 (обновлено: 18:20 02.02.2022)
Более половины россиян считают, что владельцы иностранных информационных ресурсов должны иметь в России свои представительства.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Специалисты регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) изучили мнение россиян относительно соблюдения иностранными компаниями законодательства РФ, говорится
на сайте центра.
Опрос проводился онлайн с 18 по 25 января 2022 года, в нем участвовали 1890 жителей старше 18 лет. Жители высказывали мнение о законе о "приземлении". Документ обязывает владельцев иностранных интернет-площадок с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.
Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.
Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", они должны понести установленную законом ответственность. 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.
Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.
"Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о "приземлении", еще больше наших граждан – 67% считает, что компании-нарушители должны понести ответственность" – прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.