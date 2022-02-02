https://uz.sputniknews.ru/20220202/novyy-sovetnik-prezidenta-chem-on-zaymetsya-22499118.html

Новый советник президента: чем он займется

Новый советник президента: чем он займется

Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.

2022-02-02T12:04+0500

2022-02-02T12:04+0500

2022-02-02T12:07+0500

политика

советник

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил себе нового советника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава пресс-службы президента Шерзод Асадов. Как говорится в соответствующем указе, на новую должность вступил бывший первый заместитель председателя комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов. Он будет консультировать главу государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.Назначенец также сохранит должность ректора международной исламской академии Узбекистана.Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.Читайте также:Назначены два новых хокима >>

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советник