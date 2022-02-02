https://uz.sputniknews.ru/20220202/novyy-sovetnik-prezidenta-chem-on-zaymetsya-22499118.html
Новый советник президента: чем он займется
Новый советник президента: чем он займется
Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.
2022-02-02T12:04+0500
2022-02-02T12:04+0500
2022-02-02T12:07+0500
политика
советник
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил себе нового советника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава пресс-службы президента Шерзод Асадов. Как говорится в соответствующем указе, на новую должность вступил бывший первый заместитель председателя комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов. Он будет консультировать главу государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.Назначенец также сохранит должность ректора международной исламской академии Узбекистана.Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.Читайте также:Назначены два новых хокима >>
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советник
Новый советник президента: чем он займется
12:04 02.02.2022 (обновлено: 12:07 02.02.2022)
Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев назначил себе нового советника. Об этом в своем Telegram-канале
рассказал глава пресс-службы президента Шерзод Асадов.
Как говорится в соответствующем указе, на новую должность вступил бывший первый заместитель председателя комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов. Он будет консультировать главу государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.
Назначенец также сохранит должность ректора международной исламской академии Узбекистана.
Прежний советник президента Шоазим Миноваров будет руководить центром исламской цивилизации в Узбекистане.
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