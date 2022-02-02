https://uz.sputniknews.ru/20220202/protiv-kogo-latviya-planiruet-uvelichit-rasxody-na-oboronu-22513605.html

Против кого Латвия планирует увеличить расходы на оборону?

Против кого Латвия планирует увеличить расходы на оборону?

Рост военных расходов Латвии не влияет на баланс сил в Европе и снижает уровень безопасности мирного населения.

2022-02-02T22:30+0500

2022-02-02T22:30+0500

2022-02-02T22:30+0500

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Министр обороны Артис Пабрикс в ходе внешнеполитических дебатов Сейма на прошлой неделе заявил о необходимости увеличения оборонных расходов Латвии до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) – в ближайшие три года. Главный аргумент – некие "планы России по разделению Европейского союза и НАТО" – выглядит откровенно надуманным. Любое возможное увеличение военных расходов Риги никак не влияет на единство и потенциал ЕС и Североатлантического альянса.Утвержденные Сеймом в декабре расходы на национальную оборону в 2022 году составляют 1,2 миллиарда евро, что на 153 миллиона превышает показатель прошлого года, составляет 2,05% от ВВП. И все же вклад Латвии представляет собой лишь 1/866 часть военных расходов блока НАТО. Совокупные оборонные расходы 30 государств-членов в 2021 году достигли 1,174 триллиона долларов, или 1,04 триллиона евро.В Сейме Пабрикс заявил: "Украина – всего лишь одна из целей в плане России по разделению ЕС и НАТО… Когда угроза окажется на нашей границе, будет слишком поздно думать о выделении дополнительных расходов на оборону".Здесь важно не выпадать из реальности, даже под давлением Вашингтона, который требует от каждой страны альянса довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2024 году. Все-таки Латвии и другим прибалтийским государствам сегодня и в обозримой перспективе никто не угрожает, территориальных претензий к ним никто не имеет. Именно поэтому Швеция и Финляндия не торопятся в альянс. Добрососедство гарантирует безопасность в гораздо большей степени, нежели 5-я статья устава НАТО.Разногласия атлантических союзников порождены не внешней политикой России, а грубым и безрассудным вмешательством в европейские дела Соединенных Штатов. Именно американцам принадлежит "авторство" кризисных ситуаций 2008 года – в Грузии, 2014 года – на Украине и ранее – во многих других странах мира.Что касается взаимоотношений Риги, Вильнюса и Таллина с Москвой, важно помнить: России воевать невыгодно (экономически и политически), а если придется, она способна очень быстро и высокотехнологично уничтожить любого противника – вне зависимости от его военного бюджета. "Мышиная возня" на восточном фланге НАТО этой реальности не изменит.Балтийская броняУ Министерства обороны Латвии имеются большие планы, и этому не мешают компактная армия в 6,5 тысячи действующих военнослужащих и 94-е место в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower. Собственно, войска и военные бюджеты сопредельных Литвы (16 тысяч военнослужащих) и Эстонии (6,5 тысячи) в геополитике играют столь же незначительную роль.Артис Пабрикс попросил Сейм поддержать одобренную министрами обороны трех стран Балтии концепцию интеграции Латвии, Литвы и Эстонии в "единую зону боевых действий" с прозрачными для войск национальными границами.Даже если в гипотетическом региональном конфликте слить воедино вооруженные силы трех балтийских стран – 29 тысяч "штыков", военные бюджеты – около 2,87 миллиарда евро или 3,22 миллиарда долларов, или 0,4% бюджета Пентагона в 2022 году, и добавить к ним помощь союзников по альянсу, в результате мы все равно увидим подобие августа 2008 года в Грузии или августа 2021 года в Афганистане.Так сложилось исторически – США и НАТО за минувшие семь десятилетий не выиграли ни одной войны, хотя очень старались и потратили кучу денег.Латвия совместно с Финляндией реализует проект Common Armoured Vehicle System (CAVS), который позволит до 2029 года приобрести для НВС 200 бронетранспортеров с колесной формулой 6×6 компании Patria – на сумму 200 миллионов евро. Ожидается присоединение к проекту CAVS и Эстонии.Литва приобрела две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS – за 128 миллионов долларов, 200 легких тактических машины (JLTV) – по контракту с Oshkosh Defense на 150 миллионов евро и 88 боевых машин пехоты Vilkas (вариант БТР Boxer немецкого консорциума ARTEC) – в рамках контракта на 450 миллионов долларов. Одна мотопехотная бригада Iron Wolf уже укомплектована.Латвия и Эстония планируют купить системы ПВО NASAMS, когда позволят ресурсы, а пока вложили 1,3 миллиона евро в приобретение 84-мм многоразовых ручных противотанковых гранатометов Carl Gustav M4 шведской компании Saab Systems. Эстония получила свою первую партию из 300 единиц M4 в декабре. Литва 11 января заказала партию M4 на 16,8 миллиона долларов. Страны Балтии также закупили 120-мм минометы Elbit на 15 миллионов евро, ручные противотанковые гранатометы Spike-SR, многое другое по мелочам.Опасный дрейф в кильватере СШАОбъективно безопасность Латвии и других стран Балтийского региона от Североатлантического альянса и национальных расходов на вооружение не зависит. Строить новые военные городки и авиабазу Лиелварде, закупать огромное количество бронемашин, гранатометов и системы ПВО средней дальности – бессмысленно, это тупиковый путь развития. Сотни миллионов евро из госбюджета можно с пользой потратить на больницы, школы, социальную поддержку населения.Пока Пабрикс "выколачивает" из Сейма дополнительные средства на вооружение, а латвийские газеты публикуют статьи на тему: "Чем мы будем стрелять по русским танкам?", деградация страны продолжается. И хотя Латвия с 2021 по 2027 год получит субсидии ЕС на сумму около 10,5 миллиарда евро, полная зависимость национальной экономики, обороноспособности и внешней политики от Брюсселя и Вашингтона в перспективе не обещает населению ничего хорошего.Новая Стратегическая концепция НАТО, которую планируют принять на саммите в Мадриде летом, охватывает значительный блок вопросов. Однако отсутствие Стратегии национальной безопасности США вносит неопределенность в формирование новых военных возможностей альянса. Вашингтон видит в НАТО лишь послушный инструмент, который выполнит волю американцев в противостоянии с Москвой и Пекином.Сегодня не все европейские союзники США готовы воевать с РФ или КНР, поэтому разногласия в альянсе будут нарастать.В обозримой перспективе "героическое противостояние с агрессором" Латвии и других стран Балтии никто из старших партнеров не заметит и не оценит.Безусловно, Риге, Вильнюсу и Таллину на определенном этапе придется исправлять "историю недобрососедства" с Россией, которая с годами будет лишь набирать силу, авторитет и международное влияние.Вашингтон пока отказывается подписать двусторонний договор с Москвой о мерах безопасности в Европе, однако РФ убедит или заставит американцев выполнить свои справедливые требования. Предстоящие в феврале совместные военные маневры РФ и РБ "Союзная решимость – 2022" – серьезное и высокотехнологичное предупреждение блоку НАТО.И еще одно напоминание "балтийским тиграм" об их месте в мировом рейтинге военной мощи.Канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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латвия, оборона, европа, безопасность