https://uz.sputniknews.ru/20220202/skolko-rossiyskix-kompaniy-pouchastvuyut-v-vystavke-innoprom-v-tashkente-22495282.html

Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте

Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте

Когда пройдет выставка и что на ней будет представлено, читайте в материале.

2022-02-02T08:30+0500

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общество

ташкент

выставка

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Более 50 российских компаний уже подтвердили свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром".И число участников будет только расти, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.Выставка состоится весной в Ташкенте. Ожидается, что международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля 2022 года в "Узэкспоцентре". Основными направлениями станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации.По прогнозам организаторов, в рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Франции — представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.

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ташкент, выставка, "иннопром"