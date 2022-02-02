https://uz.sputniknews.ru/20220202/skolko-rossiyskix-kompaniy-pouchastvuyut-v-vystavke-innoprom-v-tashkente-22495282.html
Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте
Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте
Когда пройдет выставка и что на ней будет представлено, читайте в материале.
2022-02-02T08:30+0500
2022-02-02T08:30+0500
2022-02-02T08:34+0500
общество
ташкент
выставка
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Более 50 российских компаний уже подтвердили свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром".И число участников будет только расти, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.Выставка состоится весной в Ташкенте. Ожидается, что международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля 2022 года в "Узэкспоцентре". Основными направлениями станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации.По прогнозам организаторов, в рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Франции — представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.
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ташкент, выставка, "иннопром"
Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте
08:30 02.02.2022 (обновлено: 08:34 02.02.2022)
Когда пройдет выставка и что на ней будет представлено, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Более 50 российских компаний уже подтвердили свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром".
И число участников будет только расти, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Выставка состоится весной в Ташкенте.
"Мы уже запустили работу по подготовке "Иннопрома". На сегодняшний день у нас уже подтверждено участие 7 российских регионов и более 50 компаний. Будет больше. Ряд государств примут участие в выставке со своими национальными экспозициями", — сообщил министр.
Ожидается, что международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля 2022 года в "Узэкспоцентре".
Основными направлениями станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации.
По прогнозам организаторов, в рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Франции — представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.