https://uz.sputniknews.ru/20220202/skolko-v-uzbekistane-bolnyx-spidom-22506642.html

Сколько в Узбекистане зараженных ВИЧ-инфекцией

Сколько в Узбекистане зараженных ВИЧ-инфекцией

Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. 14 процентов заболевших не достигли совершеннолетия.

2022-02-02T17:17+0500

2022-02-02T17:17+0500

2022-02-02T18:18+0500

общество

узбекистан

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несовершеннолетние

спид

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане раскрыли статистику по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, на данный момент в республике с синдромом приобретенного иммунодефицита проживает 45 тысяч человек.Отмечается, что 55 процентов из них составляют мужчины, 45 процентов — женщины. Среди заболевших есть и несовершеннолетние. В общей статистике на них приходится 14 процентов.Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. По данным специалистов, на это влияет внутренняя миграция и высокая численность населения.Среди основных причин заражения называются небезопасные сексуальные связи мужчин, находившихся на заработках за границей. Приезжая домой, они заражают своих жен, а те, в свою очередь, передают болезнь детям во время беременности.

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узбекистан, ташкент, несовершеннолетние, спид