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Сколько в Узбекистане зараженных ВИЧ-инфекцией
Сколько в Узбекистане зараженных ВИЧ-инфекцией
Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. 14 процентов заболевших не достигли совершеннолетия.
2022-02-02T17:17+0500
2022-02-02T17:17+0500
2022-02-02T18:18+0500
общество
узбекистан
ташкент
несовершеннолетние
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане раскрыли статистику по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией.Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, на данный момент в республике с синдромом приобретенного иммунодефицита проживает 45 тысяч человек.Отмечается, что 55 процентов из них составляют мужчины, 45 процентов — женщины. Среди заболевших есть и несовершеннолетние. В общей статистике на них приходится 14 процентов.Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. По данным специалистов, на это влияет внутренняя миграция и высокая численность населения.Среди основных причин заражения называются небезопасные сексуальные связи мужчин, находившихся на заработках за границей. Приезжая домой, они заражают своих жен, а те, в свою очередь, передают болезнь детям во время беременности.
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узбекистан, ташкент, несовершеннолетние, спид
Сколько в Узбекистане зараженных ВИЧ-инфекцией
17:17 02.02.2022 (обновлено: 18:18 02.02.2022)
Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. 14 процентов заболевших не достигли совершеннолетия.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане раскрыли статистику по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией.
Как сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА, на данный момент в республике с синдромом приобретенного иммунодефицита проживает 45 тысяч человек.
Отмечается
, что 55 процентов из них составляют мужчины, 45 процентов — женщины. Среди заболевших есть и несовершеннолетние. В общей статистике на них приходится 14 процентов.
Наиболее высок уровень заболеваемости в Ташкенте и столичной области. По данным специалистов, на это влияет внутренняя миграция и высокая численность населения.
Среди основных причин заражения называются небезопасные сексуальные связи мужчин, находившихся на заработках за границей. Приезжая домой, они заражают своих жен, а те, в свою очередь, передают болезнь детям во время беременности.