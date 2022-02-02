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https://uz.sputniknews.ru/20220202/umerla-baletmeyster-viloyat-akilova-22503908.html
Умерла балетмейстер Вилоят Акилова
Умерла балетмейстер Вилоят Акилова
В Минкульте выразили соболезнование родным и близким танцовщицы. Там отметили ее великолепное мастерство, которым она завоевала признание специалистов и всего узбекского народа.
2022-02-02T15:00+0500
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культура
танцовщица
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В возрасте 84 лет скончалась народная артистка Узбекистана, прославленная танцовщица Вилоят Акилова. Об этом в среду, 2 февраля, сообщило Министерство культуры республики.Артистка родилась в 1937 году в семье известного художника, мастера танцевального искусства, народного артиста Узбекистана Исахора Акилова.Она с большим мастерством исполняла такие танцы, как "Занг", "Ларзон", "Шодлик", "Хорезмская лезгинка", "Памирский танец", "Афганча", "Дилрабо", "Шодиена" и завоевала признание специалистов и всего узбекского народа, говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Акилова стала одним из тех балетмейстеров, которым удалось создать собственную школу, поставив ряд танцев, таких как "Чорзарб", "Самандари", "Бухоро тўлқини", "Тановор 2", "Сурнай лазгиси", "Мавриги".
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танцовщица

Умерла балетмейстер Вилоят Акилова

15:00 02.02.2022
© Sputnik / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкКупол мечети
Купол мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Александр Паниотов
/
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В Минкульте выразили соболезнование родным и близким танцовщицы. Там отметили ее великолепное мастерство, которым она завоевала признание специалистов и всего узбекского народа.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В возрасте 84 лет скончалась народная артистка Узбекистана, прославленная танцовщица Вилоят Акилова. Об этом в среду, 2 февраля, сообщило Министерство культуры республики.
Артистка родилась в 1937 году в семье известного художника, мастера танцевального искусства, народного артиста Узбекистана Исахора Акилова.
Она с большим мастерством исполняла такие танцы, как "Занг", "Ларзон", "Шодлик", "Хорезмская лезгинка", "Памирский танец", "Афганча", "Дилрабо", "Шодиена" и завоевала признание специалистов и всего узбекского народа, говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Акилова стала одним из тех балетмейстеров, которым удалось создать собственную школу, поставив ряд танцев, таких как "Чорзарб", "Самандари", "Бухоро тўлқини", "Тановор 2", "Сурнай лазгиси", "Мавриги".
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