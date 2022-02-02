https://uz.sputniknews.ru/20220202/video-kogda-uzbekistanskie-lekarstva-vyydut-na-blijniy-vostok--ekspert-22511950.html
Видео: Когда узбекистанские лекарства выйдут на Ближний Восток – эксперт
Видео: Когда узбекистанские лекарства выйдут на Ближний Восток – эксперт
Какие перспективы могут открыться для фармацевтики Узбекистана при развитии сотрудничества с Россией, объясняет доктор экономических наук Аза Мигранян.
2022-02-02T20:00+0500
2022-02-02T20:00+0500
2022-02-02T20:00+0500
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Узбекистан и Россия обсуждают сотрудничество в области фармацевтики. Впрочем, от слов к делу два государства явно перейдут быстро – 2 февраля стало известно, что Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписало соглашение с российской биотехнологической компанией "Герофарм".Сейчас стороны прорабатывают возможность производства инсулиновых препаратов в Узбекистане. Данный проект соответствует глобальной тенденцией в области предпринимательства, считает доктор экономических наук Аза Мигранян.Как заявила эксперт в интервью Sputnik Узбекистан, в последнее время наблюдается тенденция расширения значимости фармацевтики. Она подразумевает производство всех медицинских средств, необходимых для санитарно-гигиенических условий безопасности населения.По мнению Мигранян, прежде всего на сложившуюся ситуацию повлияла пандемия. Например, Россия и Узбекистан уже запустили совместный проект в сфере медицины в прошлом году – речь идет о предприятии Jurabek Laboratories, которое освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Узбекистане.Что касается инсулиновых препаратов, в первую очередь данная продукция должна быть направлена на удовлетворение внутреннего спроса (по данным за 2019 год, в Узбекистане насчитывается более 245 тысяч больных сахарным диабетом)."Однако не в очень отдаленном будущем – обычно для фармацевтической отрасли это от полугода до года, - мы можем ожидать выхода на полную мощность", - говорит Аза Мигранян. По ее мнению, в таком случае инсулиновые препараты можно будет отправлять на экспорт – сначала в страны-соседи, например, Таджикистан или государства-члены ЕАЭС.Однако после наращивания оборотов в регионе можно говорить о выходе на более широкие горизонты, считает эксперт.Будут ли научные и медицинские разработки обсуждаться на грядущей выставке "Иннопром"? Какие проекты могут предложить российские предприниматели в нефтехимии и газохимии Узбекистана? Будут ли страны совместно создавать медицинское оборудование? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Азы Мигранян на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , лекарства, ближний восток, узбекистан, видео
Видео: Когда узбекистанские лекарства выйдут на Ближний Восток – эксперт
Какие перспективы могут открыться для фармацевтики Узбекистана при развитии сотрудничества с Россией, объясняет доктор экономических наук Аза Мигранян.
Узбекистан и Россия обсуждают сотрудничество в области фармацевтики. Впрочем, от слов к делу два государства явно перейдут быстро – 2 февраля стало известно, что Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписало соглашение с российской биотехнологической компанией "Герофарм".
Сейчас стороны прорабатывают возможность производства инсулиновых препаратов в Узбекистане. Данный проект соответствует глобальной тенденцией в области предпринимательства, считает доктор экономических наук Аза Мигранян.
Как заявила эксперт в интервью Sputnik Узбекистан
, в последнее время наблюдается тенденция расширения значимости фармацевтики. Она подразумевает производство всех медицинских средств, необходимых для санитарно-гигиенических условий безопасности населения.
"Упор на медицинскую сферу является базовым во всем мире, - говорит Мигранян. – И соглашение, которое было подписано между Россией и Узбекистаном, вполне укладывается в этот тренд".
По мнению Мигранян, прежде всего на сложившуюся ситуацию повлияла пандемия. Например, Россия и Узбекистан уже запустили совместный проект в сфере медицины в прошлом году – речь идет о предприятии Jurabek Laboratories, которое освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Узбекистане.
Что касается инсулиновых препаратов, в первую очередь данная продукция должна быть направлена на удовлетворение внутреннего спроса (по данным за 2019 год, в Узбекистане насчитывается более 245 тысяч больных сахарным диабетом).
"Однако не в очень отдаленном будущем – обычно для фармацевтической отрасли это от полугода до года, - мы можем ожидать выхода на полную мощность", - говорит Аза Мигранян. По ее мнению, в таком случае инсулиновые препараты можно будет отправлять на экспорт – сначала в страны-соседи, например, Таджикистан или государства-члены ЕАЭС.
"Это укладывается в целесообразность ведения бизнеса – короткий транспортный рычаг, возможности по продвижению,а уровень конкуренции гораздо меньше - рынок менее насыщен", - так характеризует перспективы узбекистанского экспорта лекарств в постсоветские государства Аза Мигранян.
Однако после наращивания оборотов в регионе можно говорить о выходе на более широкие горизонты, считает эксперт.
"Это Ближний Восток, страны Южно-Восточной Азии", - говорит она.
Будут ли научные и медицинские разработки обсуждаться на грядущей выставке "Иннопром"? Какие проекты могут предложить российские предприниматели в нефтехимии и газохимии Узбекистана? Будут ли страны совместно создавать медицинское оборудование? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Азы Мигранян на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.