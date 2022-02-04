Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке

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Бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежало более 100 богато украшенных дворцов по всей стране. Какие-то из них сейчас разрушены, другие превращены в музеи, третьи используются до сих пор. Предлагаем вам подборку фото из великолепных резиденций.