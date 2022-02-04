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Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке
Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке
Бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежало более 100 богато украшенных дворцов по всей стране. Предлагаем вам подборку фото из великолепных резиденций.
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фото, мультимедиа , ирак

Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке

22:00 04.02.2022
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Бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежало более 100 богато украшенных дворцов по всей стране. Какие-то из них сейчас разрушены, другие превращены в музеи, третьи используются до сих пор. Предлагаем вам подборку фото из великолепных резиденций.
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
1/13
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
2/13
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Sabah Arar

Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Узорная надпись &quot;Аллах акбар&quot; (&quot;Аллах велик&quot;) во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
3/13
© AFP / Sabah Arar

Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
4/13
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
5/13
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Узбекистан
6/13
© AFP / Sabah Arar

Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре стал музеем древностей.

Дворец в Басре стал музеем древностей. - Sputnik Узбекистан
7/13
© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре стал музеем древностей.

© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей. - Sputnik Узбекистан
8/13
© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.

© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей. - Sputnik Узбекистан
9/13
© AFP / Hussein Faleh

Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.

© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

Заброшенный дворец в Вавилоне. - Sputnik Узбекистан
10/13
© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

Заброшенный дворец в Вавилоне. - Sputnik Узбекистан
11/13
© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Фреска с изображением Саддама Хусейна в заброшенном дворце в Вавилоне.

Фреска с изображением Саддама Хусейна в заброшенном дворце в Вавилоне. - Sputnik Узбекистан
12/13
© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Фреска с изображением Саддама Хусейна в заброшенном дворце в Вавилоне.

© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

Заброшенный дворец в Вавилоне. - Sputnik Узбекистан
13/13
© AFP / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец в Вавилоне.

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