https://uz.sputniknews.ru/20220204/22548983.html
Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке
Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке
Бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежало более 100 богато украшенных дворцов по всей стране. Предлагаем вам подборку фото из великолепных резиденций.
2022-02-04T22:00+0500
2022-02-04T22:00+0500
2022-02-04T22:00+0500
фото
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фото, мультимедиа , ирак
Фото: великолепные дворцы Саддама Хусейна в Ираке Подписаться на
Бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежало более 100 богато украшенных дворцов по всей стране. Какие-то из них сейчас разрушены, другие превращены в музеи, третьи используются до сих пор. Предлагаем вам подборку фото из великолепных резиденций.
© AFP / Sabah Arar
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Sabah Arar
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Sabah Arar
Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Sabah Arar
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Sabah Arar
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Sabah Arar
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP / Hussein Faleh
Дворец в Басре стал музеем древностей.
Дворец в Басре стал музеем древностей.
© AFP / Hussein Faleh
Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.
Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.
© AFP / Hussein Faleh
Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.
Дворец в Басре, превращенный в музей древностей.
© AFP / Ahmad Al-Rubaye
Заброшенный дворец в Вавилоне.
Заброшенный дворец в Вавилоне.
© AFP / Ahmad Al-Rubaye
Заброшенный дворец в Вавилоне.
Заброшенный дворец в Вавилоне.
© AFP / Ahmad Al-Rubaye
Фреска с изображением Саддама Хусейна в заброшенном дворце в Вавилоне.
Фреска с изображением Саддама Хусейна в заброшенном дворце в Вавилоне.
© AFP / Ahmad Al-Rubaye
Заброшенный дворец в Вавилоне.
Заброшенный дворец в Вавилоне.