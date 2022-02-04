https://uz.sputniknews.ru/20220204/igru-snejnyx-barsov-snyala-kamera-na-yuge-uzbekistana---video-22545832.html
Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана - видео
Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана - видео
Видеоловушка в Гиссарском заповеднике "поймала" двух снежных барсов во время брачной игры.
2022-02-04T16:15+0500
2022-02-04T16:15+0500
2022-02-04T16:15+0500
общество
узбекистан
снежные барсы
гиссар
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ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Пара снежных барсов попала в объектив видеокамеры на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана. Видео играющих животных опубликовал Госкомитет по экологии и охране окружающей среды республики в своем Telegram- канале.По данным Госкомэкологии, в Узбекистане обитает примерно 60-80 барсов, из них около 30 особей на Гиссаре. На территории заповедника кошачьи обитают в можжевеловых лесах на высоте 2,2-4,3 тысячи метров над уровнем моря.В 2017 году в Гиссарском заповеднике была запущена программа сохранения среды обитания снежных барсов.Читайте также: Госкомэкологии посчитает, сколько видов водоплавающих птиц обитает в Узбекистане
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узбекистан, снежные барсы, гиссар
Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана - видео
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Видеоловушка в Гиссарском заповеднике "поймала" двух снежных барсов во время брачной игры.
ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik.
Пара снежных барсов попала в объектив видеокамеры на территории Гиссарского заповедника на юге Узбекистана. Видео играющих животных опубликовал Госкомитет по экологии и охране окружающей среды республики в своем Telegram- канале
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"На территории Гиссарского государственного заповедника в объектив установленной видеокамеры попала пара снежных барсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госкомэкологии. По словам специалистов, животные - самец и самка - запечатлены в момент брачного периода.
По данным Госкомэкологии, в Узбекистане обитает примерно 60-80 барсов, из них около 30 особей на Гиссаре. На территории заповедника кошачьи обитают в можжевеловых лесах на высоте 2,2-4,3 тысячи метров над уровнем моря.
В 2017 году в Гиссарском заповеднике была запущена программа сохранения среды обитания снежных барсов.