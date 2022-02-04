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Вассерман предсказал войну в августе — видео
Вассерман предсказал войну в августе — видео
Между кем обострится ситуация, почему и при чем здесь демократы США, смотрите в ролике.
2022-02-04T16:50+0500
2022-02-04T16:50+0500
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война
прогноз
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Депутат Госдумы России, известный политический консультант считает, что обострения ситуации стоит ждать к концу лета.Именно в этот момент, по мнению Вассермана, американские демократы поймут, что единственный шанс не допустить их провала на парламентских выборах 8 ноября – это натравить Украину на Россию.Впрочем, вариантов здесь несколько: можно развязать войну не только с Россией, но и с Беларусью, Донбассом или же Приднестровьем.Полный комментарий Анатолия Вассермана смотрите в видео.
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война, видео, прогноз

Вассерман предсказал войну в августе — видео

16:50 04.02.2022
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Каков прогноз Анатолия Вассермана: все-таки будет ли война, когда она начнется и как долго может продлиться?
Депутат Госдумы России, известный политический консультант считает, что обострения ситуации стоит ждать к концу лета.
Именно в этот момент, по мнению Вассермана, американские демократы поймут, что единственный шанс не допустить их провала на парламентских выборах 8 ноября – это натравить Украину на Россию.
Впрочем, вариантов здесь несколько: можно развязать войну не только с Россией, но и с Беларусью, Донбассом или же Приднестровьем.
Полный комментарий Анатолия Вассермана смотрите в видео.
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