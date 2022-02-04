https://uz.sputniknews.ru/20220204/vasserman-predskazal-voynu-v-avguste--video-22547062.html

Вассерман предсказал войну в августе — видео

Вассерман предсказал войну в августе — видео

Между кем обострится ситуация, почему и при чем здесь демократы США, смотрите в ролике.

2022-02-04T16:50+0500

2022-02-04T16:50+0500

2022-02-04T16:50+0500

видео

война

прогноз

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Депутат Госдумы России, известный политический консультант считает, что обострения ситуации стоит ждать к концу лета.Именно в этот момент, по мнению Вассермана, американские демократы поймут, что единственный шанс не допустить их провала на парламентских выборах 8 ноября – это натравить Украину на Россию.Впрочем, вариантов здесь несколько: можно развязать войну не только с Россией, но и с Беларусью, Донбассом или же Приднестровьем.Полный комментарий Анатолия Вассермана смотрите в видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

война, видео, прогноз