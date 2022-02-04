Видео: Необычный суп из картофеля - рецепт
4 февраля в мире отмечают Международный день супа. Рецепт этого первого блюда многим придется по вкусу - он вкусный, ароматный и требует всего 20 минут на приготовление.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В международный день супа, 4 февраля неплохо было бы приготовить особенный суп. Рецептом такого супа поделился блог Cooking Time - приготовить его можно быстро, всего за 20 минут, а ингредиентов требуется крайне мало.
Вам понадобятся:
2 стебля лука-порея
500 г картофеля
2-3 зубчика чеснова
30 г сливочного масла
столовая ложка оливокого масла
литр овощного бульона или воды
2 лавровых листа
80 мл сливок 10-22%
соль
черный молотый перец
Этапы приготовления:
Моем и чистим картофель, оставляем его в холодной воде.
Так же тщательно промываем порей и нарезаем его небольшими кусочками.
Мелко рубим чеснок.
В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочного масло, добавив также немного оливкового, чтобы ничего не подгорело.
Отправляем в смесь измельченный чеснок на 60 секунд максимум и постоянно помешиваем.
Добавляем в кастрюлю порей и обжариваем его минут 5-6, пока он не станет нежным и мягким.
Пока варится порей, небольшими кусочками режем картофель.
Заливаем порей горячей водой или бульоном.
Отправляем в кастрюлю картофель следом.
Доводим суп до кипения, солим, добавляем пару лавровых листов.
Закрываем кастрюлю крышкой и варим минут 20 на умеренном огне.
Можно оставить суп как есть, можно добавить мясо. Но есть и другой вариант. Вооружившись блендером, измельчаем готовый суп и превращаем его в однородную массу.
Добавляем сливки и варим суп еще 2 минуты.
Разливая суп по тарелкам, не забудьте сбрызнуть смесь оливковым маслом и добавить свежую зелень, а также перец.