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Видео: Необычный суп из картофеля - рецепт
Видео: Необычный суп из картофеля - рецепт
4 февраля в мире отмечают Международный день супа. Рецепт этого первого блюда многим придется по вкусу - он вкусный, ароматный и требует всего 20 минут на приготовление.
2022-02-04T07:30+0500
2022-02-04T07:30+0500
это интересно
рецепт
картофель
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В международный день супа, 4 февраля неплохо было бы приготовить особенный суп. Рецептом такого супа поделился блог Cooking Time - приготовить его можно быстро, всего за 20 минут, а ингредиентов требуется крайне мало. Вам понадобятся: Этапы приготовления:
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рецепт, картофель

Видео: Необычный суп из картофеля - рецепт

07:30 04.02.2022
© Depositphotos / EskymaksТрадиционный гуляш
Традиционный гуляш - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / Eskymaks
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4 февраля в мире отмечают Международный день супа. Рецепт этого первого блюда многим придется по вкусу - он вкусный, ароматный и требует всего 20 минут на приготовление.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В международный день супа, 4 февраля неплохо было бы приготовить особенный суп. Рецептом такого супа поделился блог Cooking Time - приготовить его можно быстро, всего за 20 минут, а ингредиентов требуется крайне мало.

Вам понадобятся:

2 стебля лука-порея
500 г картофеля
2-3 зубчика чеснова
30 г сливочного масла
столовая ложка оливокого масла
литр овощного бульона или воды
2 лавровых листа
80 мл сливок 10-22%
соль
черный молотый перец

Этапы приготовления:

Моем и чистим картофель, оставляем его в холодной воде.
Так же тщательно промываем порей и нарезаем его небольшими кусочками.
Мелко рубим чеснок.
В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочного масло, добавив также немного оливкового, чтобы ничего не подгорело.
Отправляем в смесь измельченный чеснок на 60 секунд максимум и постоянно помешиваем.
Добавляем в кастрюлю порей и обжариваем его минут 5-6, пока он не станет нежным и мягким.
Пока варится порей, небольшими кусочками режем картофель.
Заливаем порей горячей водой или бульоном.
Отправляем в кастрюлю картофель следом.
Доводим суп до кипения, солим, добавляем пару лавровых листов.
Закрываем кастрюлю крышкой и варим минут 20 на умеренном огне.
Можно оставить суп как есть, можно добавить мясо. Но есть и другой вариант. Вооружившись блендером, измельчаем готовый суп и превращаем его в однородную массу.
Добавляем сливки и варим суп еще 2 минуты.
Разливая суп по тарелкам, не забудьте сбрызнуть смесь оливковым маслом и добавить свежую зелень, а также перец.
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