Видео: Необычный суп из картофеля - рецепт

Моем и чистим картофель, оставляем его в холодной воде. Моем и чистим картофель, оставляем его в холодной воде.

Так же тщательно промываем порей и нарезаем его небольшими кусочками. Так же тщательно промываем порей и нарезаем его небольшими кусочками.

Мелко рубим чеснок. Мелко рубим чеснок.

В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочного масло, добавив также немного оливкового, чтобы ничего не подгорело. В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочного масло, добавив также немного оливкового, чтобы ничего не подгорело.

Отправляем в смесь измельченный чеснок на 60 секунд максимум и постоянно помешиваем. Отправляем в смесь измельченный чеснок на 60 секунд максимум и постоянно помешиваем.

Добавляем в кастрюлю порей и обжариваем его минут 5-6, пока он не станет нежным и мягким. Добавляем в кастрюлю порей и обжариваем его минут 5-6, пока он не станет нежным и мягким.

Пока варится порей, небольшими кусочками режем картофель. Пока варится порей, небольшими кусочками режем картофель.

Заливаем порей горячей водой или бульоном. Заливаем порей горячей водой или бульоном.

Отправляем в кастрюлю картофель следом. Отправляем в кастрюлю картофель следом.

Доводим суп до кипения, солим, добавляем пару лавровых листов. Доводим суп до кипения, солим, добавляем пару лавровых листов.

Закрываем кастрюлю крышкой и варим минут 20 на умеренном огне. Закрываем кастрюлю крышкой и варим минут 20 на умеренном огне.

Можно оставить суп как есть, можно добавить мясо. Но есть и другой вариант. Вооружившись блендером, измельчаем готовый суп и превращаем его в однородную массу. Можно оставить суп как есть, можно добавить мясо. Но есть и другой вариант. Вооружившись блендером, измельчаем готовый суп и превращаем его в однородную массу.

Добавляем сливки и варим суп еще 2 минуты. Добавляем сливки и варим суп еще 2 минуты.