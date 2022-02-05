https://uz.sputniknews.ru/20220205/22551080.html
Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото
Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото
В Испании прошел международный показ мод фламенко. Какие наряды показали?
2022-02-05T22:00+0500
2022-02-05T22:00+0500
2022-02-05T22:00+0500
фото
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В испанской Севилье завершился международный показ мод International Flamenco Fashion Show (SIMOF). Дизайнеры представили свои творения для танцоров одного из самых горячих танцев — фламенко. А горячим его делают зажигательная испанская национальная музыка и, конечно, восхитительные женские образы в длинных ярких платьях. Фото новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
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фото, мультимедиа
Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото Подписаться на
Фото новой коллекции танцевальных платьев смотрите в специальной подборке Sputnik.
Модель представляет творение дизайнера Алехандро Сантизо.
Модель в наряде от дизайнера Сантизо.
© AFP / Cristina Quicler
Модель в наряде от дизайнера Хосе Гальвана.
Модель в наряде от дизайнера Хосе Гальвана.
© REUTERS / Marcelo del Pozo
Модели в творениях Марикруз за кулисами Международного показа мод фламенко SIMOF в столице Андалусии Севилье, Испания.
Модели в творениях Марикруз за кулисами Международного показа мод фламенко SIMOF в столице Андалусии Севилье, Испания.
Модель в образе от дизайнера Алехандро Сантизо.
© AFP / Cristina Quicler
Модели в великолепных платьях от дизайнера Сары де Бенитес.
Модели в великолепных платьях от дизайнера Сары де Бенитес.
© Foto : Cristina Quicler
Модели в костюмах от дизайнера Пилар Веры.
Модели в костюмах от дизайнера Пилар Веры.
© AFP / Cristina Quicler
Модель в восхитительном одеянии от дизайнера Maricruz & Montecarlo.
Модель в восхитительном одеянии от дизайнера Maricruz & Montecarlo.
© AFP / Cristina Quicler
Модель в наряде от дизайнера Maricruz & Montecarlo.
Модель в наряде от дизайнера Maricruz & Montecarlo.
© AFP / Cristina Quicler
Модель в роскошном одеянии от дизайнера Сантизо.
Модель в роскошном одеянии от дизайнера Сантизо.
Модель в наряде от дизайнера Сантизо.
© AFP / Cristina Quicler
Испанская модель Ева Гонсалес (слева) представляет творение Викторио и Луккино совместно с испанским певцом фламенко Архангелом (справа).
Испанская модель Ева Гонсалес (слева) представляет творение Викторио и Луккино совместно с испанским певцом фламенко Архангелом (справа).
© AFP / Cristina Quicler
Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.
Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.
Модель в платье от дизайнера Сантизо.
© AFP / Cristina Quicler
Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.
Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.
В испанской Севилье завершился международный показ мод International Flamenco Fashion Show (SIMOF). Дизайнеры представили свои творения для танцоров одного из самых горячих танцев — фламенко. А горячим его делают зажигательная испанская национальная музыка и, конечно, восхитительные женские образы в длинных ярких платьях.
Фото новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.