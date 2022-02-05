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Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото
Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото
В Испании прошел международный показ мод фламенко. Какие наряды показали?
2022-02-05T22:00+0500
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В испанской Севилье завершился международный показ мод International Flamenco Fashion Show (SIMOF). Дизайнеры представили свои творения для танцоров одного из самых горячих танцев — фламенко. А горячим его делают зажигательная испанская национальная музыка и, конечно, восхитительные женские образы в длинных ярких платьях. Фото новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
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фото, мультимедиа

Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото

22:00 05.02.2022
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Фото новой коллекции танцевальных платьев смотрите в специальной подборке Sputnik.
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет творение дизайнера Алехандро Сантизо.

Модель представляет творение дизайнера Алехандро Сантизо. - Sputnik Узбекистан
1/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет творение дизайнера Алехандро Сантизо.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в наряде от дизайнера Сантизо.

Модель в наряде от дизайнера Сантизо. - Sputnik Узбекистан
2/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в наряде от дизайнера Сантизо.

© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Хосе Гальвана.

Модель в наряде от дизайнера Хосе Гальвана. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Хосе Гальвана.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели в творениях Марикруз за кулисами Международного показа мод фламенко SIMOF в столице Андалусии Севилье, Испания.

Модели в творениях Марикруз за кулисами Международного показа мод фламенко SIMOF в столице Андалусии Севилье, Испания. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели в творениях Марикруз за кулисами Международного показа мод фламенко SIMOF в столице Андалусии Севилье, Испания.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в образе от дизайнера Алехандро Сантизо.

Модель в образе от дизайнера Алехандро Сантизо. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в образе от дизайнера Алехандро Сантизо.

© AFP / Cristina Quicler

Модели в великолепных платьях от дизайнера Сары де Бенитес.

Модели в великолепных платьях от дизайнера Сары де Бенитес. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP / Cristina Quicler

Модели в великолепных платьях от дизайнера Сары де Бенитес.

© Foto : Cristina Quicler

Модели в костюмах от дизайнера Пилар Веры.

Модели в костюмах от дизайнера Пилар Веры. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Cristina Quicler

Модели в костюмах от дизайнера Пилар Веры.

© AFP / Cristina Quicler

Модель в восхитительном одеянии от дизайнера Maricruz & Montecarlo.

Модель в восхитительном одеянии от дизайнера Maricruz &amp; Montecarlo. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в восхитительном одеянии от дизайнера Maricruz & Montecarlo.

© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Maricruz & Montecarlo.

Модель в наряде от дизайнера Maricruz &amp; Montecarlo. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Maricruz & Montecarlo.

© AFP / Cristina Quicler

Модель в роскошном одеянии от дизайнера Сантизо.

Модель в роскошном одеянии от дизайнера Сантизо. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в роскошном одеянии от дизайнера Сантизо.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в наряде от дизайнера Сантизо.

 Модель в наряде от дизайнера Сантизо. - Sputnik Узбекистан
11/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в наряде от дизайнера Сантизо.

© AFP / Cristina Quicler

Испанская модель Ева Гонсалес (слева) представляет творение Викторио и Луккино совместно с испанским певцом фламенко Архангелом (справа).

Испанская модель Ева Гонсалес (слева) представляет творение Викторио и Луккино совместно с испанским певцом фламенко Архангелом (справа). - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP / Cristina Quicler

Испанская модель Ева Гонсалес (слева) представляет творение Викторио и Луккино совместно с испанским певцом фламенко Архангелом (справа).

© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в платье от дизайнера Сантизо.

Модель в платье от дизайнера Сантизо. - Sputnik Узбекистан
14/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель в платье от дизайнера Сантизо.

© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP / Cristina Quicler

Модель в наряде от дизайнера Сары де Бенитес.

В испанской Севилье завершился международный показ мод International Flamenco Fashion Show (SIMOF). Дизайнеры представили свои творения для танцоров одного из самых горячих танцев — фламенко. А горячим его делают зажигательная испанская национальная музыка и, конечно, восхитительные женские образы в длинных ярких платьях.
Фото новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
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