https://uz.sputniknews.ru/20220205/22551080.html

Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото

Испанская страсть: модные образы на подиуме в Севилье — фото

В Испании прошел международный показ мод фламенко. Какие наряды показали?

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В испанской Севилье завершился международный показ мод International Flamenco Fashion Show (SIMOF). Дизайнеры представили свои творения для танцоров одного из самых горячих танцев — фламенко. А горячим его делают зажигательная испанская национальная музыка и, конечно, восхитительные женские образы в длинных ярких платьях. Фото новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.

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