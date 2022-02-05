https://uz.sputniknews.ru/20220205/akter-iz-novogo-koreyskogo-seriala-netflix-okazalsya-urojentsem-uzbekistana--foto-22558081.html

Актер из нового корейского сериала Netflix оказался уроженцем Узбекистана — фото

Актер из нового корейского сериала Netflix оказался уроженцем Узбекистана — фото

Речь идет об актере Паке Соломоне, который стал новой звездой дорамы "Мы все мертвы". Что фанаты о нем "откопали"? Читайте в материале.

2022-02-05T11:30+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Восходящей звездой нового корейского сериала от Netflix "Мы все мертвы" оказался уроженец Узбекистана. Речь идет об актере Паке Соломоне. Фанаты выяснили, что молодой человек родился 11 ноября 1999 года в Узбекистане, некоторое время жил в России. Когда мальчик учился в пятом классе младшей школы, его родители приняли решение эмигрировать в Южную Корею. Где он и стал настоящей звездой.Сейчас он носит сценический псевдоним Ломон.Пак Соломон исполнил главную роль Ли Су Хёка в нашумевшем сериале от Netflix "Мы все мертвы". В нем рассказывается о студентах, которым приходиться сражаться со своими близкими после того, как они стали зомби. Выжившие ученики всячески пытаются защитить себя, иначе они тоже станут частью мертвой орды.Сериал уже смог стать абсолютным лидером недельного рейтинга Netflix всего лишь через день после анонса. Поклонники уже сравнивают успех дорамы с "Игрой в кальмара", а Пака Соломона называют новой звездой 2022 года. Однако кино — не единственная сфера, в которой молодой человек к своим 22 годам добился успехов. Параллельно Пак Соломон работает в качестве модели, а также снимается в рекламных роликах.

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